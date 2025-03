Brasil se prepara para enfrentar a Colômbia nesta quinta (20)

Neste confronto das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira contará com um ataque formado por João Pedro, Rodrygo, Raphinha e Vinícius Júnior, em uma estratégia que visa explorar as fraquezas da defesa colombiana. O técnico Dorival Júnior, apesar de evitar revelações em coletiva, confirmou a presença do atacante do Brighton como titular durante os treinos realizados no Estádio Mané Garrincha.

O planejamento tático da Seleção foi detalhado após a saída da imprensa, onde Dorival organizou o grupo em atividades de campo reduzido. A escalação inicial inclui Alisson; Vanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Júnior e João Pedro.

Em um segundo momento do treinamento, os titulares participaram de uma prática de 11 contra 0, focando em movimentação e posicionamento sem adversários. Enquanto isso, os jogadores reservas dedicaram-se a treinos de bola parada. Posteriormente, a comissão técnica reverteu os papéis: os titulares trabalharam situações de faltas e escanteios, enquanto os reservas se concentraram em atividades táticas.

A escolha de João Pedro como referência no ataque tem como objetivo oferecer maior mobilidade a Vini Júnior e Rodrygo, fundamental diante da robustez física da zaga colombiana. Com o esquema 4-4-2 proposto por Dorival, espera-se que Vinícius atue como segundo atacante centralizado, permitindo que Guilherme Arana avance pelo flanco esquerdo. No lado direito, Vanderson deverá fazer o mesmo quando Rodrygo penetrar na área.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição nas eliminatórias sul-americanas e poderá ascender para a vice-liderança ou cair para o sétimo lugar dependendo dos resultados das partidas. O duelo contra a Colômbia está marcado para esta quinta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Mané Garrincha. Na sequência, o Brasil enfrentará a Argentina na próxima terça-feira no Estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires.