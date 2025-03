Colômbia finaliza preparação para duelo contra o Brasil. Veja escalação!

A seleção colombiana de futebol realizou na última quarta-feira (19/3) seu último treino antes do aguardado confronto contra a Seleção Brasileira, programado para esta quinta-feira (20/3), às 21h35, no Estádio Mané Garrincha. A atividade ocorreu no próprio local da partida, proporcionando aos jogadores a oportunidade de se familiarizarem com o campo.

O treinamento, que foi aberto à imprensa, apresentou um clima descontraído. Os atletas iniciaram a sessão com uma série de corridas recreativas, seguidas por exercícios focados em passes longos e transições de bola. Os goleiros, por sua vez, participaram de um aquecimento mais intenso, preparando-se para o desafio que se aproxima.

Para a partida contra os brasileiros, a provável escalação da Colômbia deve incluir Vargas no gol, respaldado por Muñoz, Davison Sánchez, Lucumi e Mojica na defesa. No meio-campo, Llerma deve atuar ao lado de Richard Ríos e John Árias, enquanto James Rodríguez terá liberdade para criar jogadas. No ataque, Jhon Córdoba e Luís Díaz formarão a dupla responsável por pressionar a defesa adversária.

Atualmente ocupando a quarta posição na tabela com 19 pontos, a Colômbia precisa de um resultado positivo para evitar uma queda na classificação. O cenário é preocupante para os “Cafeteiros”, que vêm enfrentando dificuldades nas últimas partidas, tendo sofrido derrotas consecutivas para o Uruguai e o Equador.

O técnico Néstor Lorenzo está previsto para escalar sua equipe em um esquema 4-4-2 em losângulo, privilegiando a amplitude das jogadas e proporcionando diversas opções ofensivas para James Rodríguez. Com Arias e Richard Ríos atuando pelas laterais, a seleção colombiana busca recuperar o bom desempenho e conquistar um resultado favorável contra os rivais brasileiros.