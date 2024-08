Brasil perde da Holanda no handebol e torce para não ser eliminado

O Brasil amargou nesta quinta-feira (1º) a terceira derrota seguida e se complicou no handebol feminino nas Olimpíadas de Paris.

A seleção brasileira feminina perdeu para a Holanda por 31 a 27. A equipe treinada por Cristiano Rocha vinha de duas derrotas seguidas, para a Hungria e a favorita França, e agora se complica na tabela.

O Brasil segue com dois pontos, em 5º no Grupo B, e seca adversários para seguir com chances de se classificar. Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final. A Holanda foi a seis pontos e se juntou à já classificada França como as duas seleções do grupo já confirmadas na próxima fase.

No entanto, as Leoas podem ser eliminadas ainda nesta quinta (1) os demais adversários da chave jogam mais tarde. Os duelos são: Espanha x Hungria, às 9h (de Brasília) e Angola x França, às 11h. As espanholas estão zeradas, em último, enquanto Angola e Hungria estão na frente das brasileiras, empatadas com três pontos —cada vitória rende dois pontos, enquanto o empate, um. Se Angola e Hungria vencerem, vão para cinco pontos e acabam com o sonho brasileiro.

O Brasil volta à quadra no sábado (3) para enfrentar a Angola e decidir seu futuro em Paris. A partida será disputada a partir das 9h (de Brasília). A seleção feminina de handebol, embora tenha sido campeã mundial em 2013, nunca chegou ao pódio nas Olimpíadas, tendo o quinto lugar na Rio-2016 como a melhor campanha na história. Já a Holanda está em sua terceira participação nos Jogos e, até agora, empre ficou no top 5 (ficou em quarto na Rio-2016 e em quinto em Tóquio).