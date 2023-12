Brasil Onças vence o Chile e conquista o Sul-Americano de Futebol Americano

O Brasil Onças encarou na noite do último sábado (02) a seleção chilena e venceu pelo placar de 55 a 00, garantindo desta forma o título do primeiro Sul-Americano de Futebol Americano, o qual o foi realizado pela CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano em Brazlândia (DF), e também contou com a participação da Colômbia.

Antes da competição, o Brasil Onças estava seis anos sem jogar. A equipe brasileira entrou em campo na sexta contra a Colômbia, e conquistou sua maior vitória na história: 56 a 00. Ao todo foram 111 pontos anotados nos dois jogos e nenhum sofrido, campanha que coloca o país no topo do continente na modalidade.

“Conquistamos o resultado que tanto queríamos. Nós sabíamos que tínhamos o potencial para conquistar a duas vitórias e levantar o troféu. Mas o mais importante foi que demos mais um passo na preparação da seleção brasileira, mirando em outros adversários e nas eliminatórias para o próximo mundial, eventualmente. Agradeço a toda a staff, treinadores, jogadores e todos os demais envolvidos que puderam tornar possível a realização dessa competição”, comentou o head coach Brian Guzman após a conquista do Sul-Americano.

Como foi a partida

Assim como havia sido contra a Colômbia, o Brasil Onças começou mostrando sua superioridade já em sua primeira campanha, rapidamente anotando o primeiro touchdown. O quarterback Àlvaro Fadini deu um bom passe para Lucas Adolfo abrir o placar, com extrapoint convertido por Amilcar Neto.

O jogo chegou a ficar truncado por alguns minutos, mas logo veio o segundo touchdown brasileiro ainda no primeiro quarto. Fadini deixou a bola com Maranhão, que se livrou dos tackles e chegou a endzone adversária sem grandes dificuldades. Amilcar novamente converteu o extrapoint.

No segundo quarto foram amis três touchdowns. Novamente Lucas Adolfo encaixou uma boa corrida e anotou o segundo TD dele na partida. No retorno após o chute chileno, Heron Azevedo fez uma corrida espetacular e adicionou mais um touchdown no recorde de TDs anotados com a camisa da seleção: agora são oito. E ainda teve conversão de dois pontos com Victor Ramalho, e poucos minutos depois um passe longo de Lucas Caravita para uma recepção espetacular de Bernardo Horevitch.

O Brasil Onças foi para o intervalo com 35 a 00 no placar, e com essa vantagem, pôde administrar um pouco mais o jogo no segundo tempo. Mas não diminuiu o ímpeto e por isso, mais touchdowns foram anotados.

Lucas Caravita acertou mais um passe, desta vez um passe curto na esquerda para Athos Daniel se livrar dos marcadores e anotar o TD dele nesta edição do Sul-Americano. Ainda deu tempo de bloquear um punt chileno e na recuperação, Munir Ahmed anotou o dele. E por fim, novo passe de Caravita, desta vez na endzone para recepção de Victor Vilaça.

Fim de jogo, vitória de 55 a 00 e título Sul-Americano assegurado. Para o quarterback Lucas Caravita, que brilhou nos passes diante do Chile, foi uma experiência inesquecível em sua estreia com a camisa do Brasil Onças de Futebol Americano Masculino.

“Foi um jogo incrível, e agora é só comemorar essa conquista. Foi uma partida bem forte no aspecto físico, mas conseguimos impor nosso ritmo de jogo do início ao fim. Vencemos e mostramos que temos um coletivo muito forte e que foi o diferencial para esse título”, explicou o quarterback ao final do jogo.

Esta foi a primeira edição do Sul-Americano de Futebol Americano. A competição foi realizada pela CBFA, entidade máxima da modalidade no país e que é membro da IFAF – Federação Internacional de Futebol Americano. A Prefeitura e a Secretaria de Esportes e Lazer de Brazlândia deram todo o suporte a confederação, assim como a Secretaria de Esportes do Distrito Federal através do secretário Júlio César Ribeiro, e a equipe do Gama Leões de Judá.

O Brasil Onças agora aguarda a definição da data e local das eliminatórias para o mundial de futebol americano, que devem acontecer no próximo ano. A Copa do Mundo foi adiada para 2025.



CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) é a instituição máxima do futebol americano no Brasil, sendo responsável por regulamentar, organizar e fomentar o esporte no país. Além da modalidade tradicional do futebol americano, também é responsável pelas modalidades flag football e futebol americano de areia (beach football). Também é a responsável e gerência as seleções brasileiras.