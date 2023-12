Brasil Onças estreia com vitória diante da Colômbia no Sul Americano

O Brasil Onças de futebol americano masculino finalmente voltou a campo após seis anos sem realizar uma partida. E a volta foi em grande estilo: vitória por 56 a 00 contra a Colômbia, na estreia do selecionado brasileiro no Sul Americano da modalidade que está sendo realizado no Estádio Chapadinha, em Brazlândia (DF).

Desde a primeira jogada da partida o Brasil Onças foi dominante, com total controle das ações e não permitindo nenhum tipo de reação dos colombianos, que vinham de uma vitória contra o Chile na partida de abertura da competição.

Após uma primeira campanha do ataque colombiano sem nenhum avanço, o ataque do Brasil Onças entrou em campo e em sua primeira jogada, o quarterback Romário Reis fez um passe longo em direção a endzone, com recepção de Bernardo Horevitch, anotando os primeiros seis pontos do time da casa no Sul-Americano. O kicker Aranha converteu o extrapoint.

O Brasil Onças não diminuiu o ritmo e ainda anotou mais três touchdown no primeiro quarto. O primeiro deles aconteceu com uma boa corrida pelo meio do RB Maranhão. Logo depois foi a vez de uma corrida mais curta, já na redzone adversária, com Lucas Adolfo. E após um fumble recuperado, Romário Reis resolveu ele mesmo com uma corrida curta. Os três extraponits foram convertidos por Aranha.

No segundo quarto o Brasil Onças diminuiu um pouco o ritmo, mas ainda conseguiu anotar mais um touchdown antes de ir para o intervalo. O quarterback Alvaro Fadini deixou a bola com o running back Lucas Adolfo no campo de defesa, e ele atravessou o campo até a endzone e ampliou a vantagem. Aranha converteu mais um extrapoint.

Na volta do intervalo teve mais touchdowns do Brasil Onças. Fadini deu um bom passe no meio da endzone para Lucas Mendes anotar o TD dele. No início do último período, Romário Reis deu um bom passe em direção a endzone para recepção de Heron Avezedo, que entrou para a história da seleção chegando a 7 TDs recebidos. E ainda houve tempo para uma corrida impressionante do jovem Wallace Kamara. Novamente, Aranha converteu todos os extrapoints.

“Estou muito feliz com a vitória da seleção hoje e por ter conseguido alcançar este recorde após 16 anos jogando futebol americano. Agora o foco é no Chile, nosso adversário de amanhã. Vamos fazer novamente um jogo de alto nível”, comentou Heron Azevedo, um dos jogadores mais experientes da atual seleção brasileira de futebol americano.

Desta forma, o Brasil Onças conquistou sua maior vitória no que diz respeito a diferença de pontos: 56 a 00. A seleção brasileira voltará a campo hoje (02/12), contra o Chile, encerrando o Sul Americano. Em caso de vitória, a equipe garante o título da competição.

A partida entre Brasil e Chile será no Estádio Chapadinha, neste sábado (02) em Brazlândia, com transmissão ao vivo no canal da CBFA no YouTube.