Brasil lidera uso de IA generativa, superando média global

No dia 14 de novembro, o Google revelou os resultados de uma pesquisa realizada em colaboração com a Ipsos, que analisou a interação dos brasileiros com a inteligência artificial (IA). O estudo revela que 54% da população brasileira fez uso de IA generativa em 2024, superando a média global de 48%.

O levantamento também aponta que 65% dos entrevistados no Brasil manifestam confiança nas potencialidades da IA, um índice que ultrapassa a média mundial de 57%. Em comunicado à imprensa, o Google destacou que “a contribuição da tecnologia em diversas esferas da vida, como no trabalho e na educação, explica essa visão otimista”.

Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, expressou seu entusiasmo ao afirmar: “É inspirador ver o Brasil abraçando a IA generativa com entusiasmo e otimismo”.

A pesquisa revelou um aumento na percepção positiva sobre os benefícios da IA no mercado de trabalho, com o percentual de brasileiros que acreditam nessas vantagens subindo de 62% para 68% em apenas um ano. Em 2023, 20% dos trabalhadores sentiam a necessidade de buscar novas oportunidades profissionais; esse número diminuiu para 15% em 2024.

A população brasileira considera a IA uma força transformadora em diversos setores: 80% apontam seu impacto positivo na ciência, 77% na medicina, 74% na agricultura e 67% em segurança cibernética. Além disso, 64% dos participantes acreditam que os benefícios decorrentes da inovação superam os riscos associados aos avanços da IA.

No cotidiano, os brasileiros utilizam a IA generativa para diversas finalidades: 78% recorrem à tecnologia para auxiliar na redação de textos e na geração de ideias (brainstorming), enquanto 87% utilizam-na para resolução de problemas. A capacidade de processar documentos extensos (72%) e informações complexas (78%) também é amplamente reconhecida entre os entrevistados.

Em termos de aplicação profissional, 78% dos participantes afirmam utilizar IA no ambiente de trabalho e 88% consideram essa tecnologia essencial para desenvolver soluções inovadoras diante dos desafios empresariais.

Apesar das expectativas positivas quanto ao futuro da IA no Brasil, a população anseia por uma maior colaboração entre o governo e as empresas de tecnologia. A pesquisa destaca a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura, como internet de alta velocidade e fontes energéticas confiáveis, com uma adesão de 73% nesse aspecto.