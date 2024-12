Brasil lança programa de qualificação profissional com 200 mil vagas gratuitas

O Brasil anunciou um ambicioso programa que disponibiliza 200 mil vagas gratuitas em qualificações profissionais, abrangendo diversas áreas, incluindo alimentos e bebidas, automação, mecatrônica, setor automotivo, construção civil, eletrônica, gestão, logística e tecnologia da informação, entre outras.

Este amplo leque de oportunidades foi formalizado através de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), assinado na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro. O ato contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban. A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) terá validade até 2027 e visa promover a qualificação profissional voltada para a inserção no mercado de trabalho.

As iniciativas contidas no acordo têm como objetivo primordial aumentar as chances de emprego para os cidadãos, garantir condições de trabalho decente e fomentar a inclusão social. Além disso, o programa busca combater a pobreza e reduzir a vulnerabilidade social das populações mais necessitadas.

O ministro Luiz Marinho enfatizou a importância da responsabilidade conjunta entre o Brasil e o setor industrial na criação de condições sustentáveis para o desenvolvimento social e econômico. “Precisamos estabelecer um processo educativo integral que prepare os jovens ao final do ensino médio para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e facilitar sua transição para a educação superior”, afirmou.

A cerimônia realizada na sede da CNI em Brasília também contou com a presença de diversas autoridades do setor produtivo. Ricardo Alban destacou que essa colaboração é fundamental para gerar oportunidades que impulsionem tanto o crescimento econômico quanto o social. “Almejamos um desenvolvimento social que promova inclusão e gere poder aquisitivo, essencial para manter o ciclo econômico ativo e sustentável”, ressaltou.

Alban também abordou os desafios enfrentados pela indústria na busca por profissionais qualificados. Ele reforçou que o trabalho desempenha um papel crucial na redução das desigualdades sociais e na diminuição da criminalidade. “A verdadeira inclusão social deve garantir que as pessoas se sintam valorizadas através do reconhecimento profissional e da dignidade no trabalho”, acrescentou.

Durante a cerimônia, foi lançado o Observatório Nacional da Indústria pelo Sistema Indústria (CNI, SESI, SENAI e IEL). Esta iniciativa visa criar uma base abrangente de dados que permita análises significativas sobre como a indústria pode impulsionar inovações tecnológicas e comunicativas que beneficiem seu desenvolvimento.

Em colaboração com o Governo Federal, o Observatório pretende se tornar o maior centro de dados da indústria brasileira, oferecendo inteligência estratégica ao ecossistema industrial nacional. O projeto almeja uma visão abrangente das transformações globais e como posicionar a indústria brasileira em relação a outros países.

O ecossistema do Observatório Nacional da Indústria terá foco na geração de valor baseado em dados, transformando informações em insumos valiosos por meio de estruturas inteligentes e algoritmos avançados. A proposta inclui apresentar dados em diversos formatos acessíveis, como dashboards interativos, relatórios detalhados e visualizações gráficas.