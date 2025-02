Brasil inicia participação no Grand Slam de Judô no Uzbequistão

Na próxima sexta-feira, 28 de março, o Brasil dará início à sua participação no Grand Slam de Judô em Tashkent, Uzbequistão. Este evento representa a terceira etapa do circuito mundial, que oferece aos campeões a oportunidade de conquistar até 1000 pontos no ranking internacional.

A delegação brasileira conta com um total de 11 atletas, sendo sete mulheres e quatro homens, que irão competir ao lado de 231 judocas provenientes de 22 países diferentes. O Grand Slam se estenderá até domingo, 2 de abril, com a transmissão ao vivo disponível através do canal Judo TV.

Confrontos Iniciais do Time Masculino

No time masculino, os representantes do Brasil são: Chrystian Silva na categoria até 60 kg, Ronald Lima até 66 kg, Gabriel Genro Alves até 73 kg e João Macedo na categoria até 81 kg. A seguir estão os primeiros confrontos que eles enfrentarão:

Chrystian Silva enfrentará Cedric Revol da França na categoria 60kg ;

enfrentará da França na categoria ; Ronald Lima competirá contra Ying-Jie Jiang de Taiwan na categoria 66kg ;

competirá contra de Taiwan na categoria ; Gabriel Genro Alves medirá forças com Shakhram Ahadov do Uzbequistão na categoria 73kg ;

medirá forças com do Uzbequistão na categoria ; João Macedo terá como adversário Timo Cavelius da Alemanha na categoria 81kg.

Desafios para as Atletas Femininas

Por outro lado, as atletas femininas também têm desafios pela frente:

Natasha Ferreira se medirá contra a vencedora do duelo entre Laziza Haydarova (Uzbequistão) e Hikari Yoshioka (Japão) na categoria até 48kg ;

se medirá contra a vencedora do duelo entre (Uzbequistão) e (Japão) na categoria até ; Jéssica Lima lutará contra Despina Bochkova do Uzbequistão na categoria até 57kg ;

lutará contra do Uzbequistão na categoria até ; Rafaela Silva competirá contra Alexandra Balabanova da Rússia na categoria até 63kg ;

competirá contra da Rússia na categoria até ; Ketleyn Quadros enfrentará a vencedora entre Stefaniya Vlasova (Rússia) e Marjona Nurulloeva (Uzbequistão), também na categoria até 63kg ;

enfrentará a vencedora entre (Rússia) e (Uzbequistão), também na categoria até ; Beatriz Freitas se encontrará com Petrunjela Pavic da Croácia na categoria até 78kg ;

se encontrará com da Croácia na categoria até ; Karol Gimenes lutará contra Shoira Aminova do Uzbequistão na mesma categoria de 78kg.

A expectativa é alta para a equipe brasileira, que busca se destacar em mais uma competição internacional significativa no calendário do judô mundial.