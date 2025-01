Judô Brasileiro domina os EUA no Desafio Mano a Mano

Em uma exibição convincente, a equipe brasileira de judô não deu espaço para a seleção americana durante o Desafio Mano a Mano, realizado no último domingo (19) no Engenhão, no Rio de Janeiro. Sob condições adversas de calor intenso, com sensação térmica atingindo 37 graus, os judocas brasileiros saíram vitoriosos com um placar inabalável de 4 a 0.

A competição teve início com a participação de Ketleyn Quadros, pioneira ao conquistar a primeira medalha olímpica individual para o Brasil, que garantiu a liderança do time ao vencer Emily Jaspe na categoria até 63kg. A atleta demonstrou domínio absoluto, levando a americana à desclassificação após acumular três punições.

Na sequência, Rafael Macedo, também membro da equipe que conquistou bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, imobilizou John Jayne e venceu sua luta na categoria até 90kg por ippon, aumentando a vantagem brasileira para 2 a 0.

O terceiro combate contou com Leonardo Gonçalves, que não teve dificuldades contra Geronimo Saucedo na categoria até 100kg. O brasileiro mostrou seu talento e controle sobre o adversário ao conseguir um ippon que resultou em uma vitória contundente, elevando o placar para 3 a 0. Durante a queda, Saucedo sofreu uma lesão no nariz e necessitou de atendimento médico.

Por fim, Rafaela Silva, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e bronze por equipes em Paris 2024, foi responsável por selar a vitória do Brasil. Em sua estreia na nova categoria até 63kg, Rafaela impôs seu jogo e derrotou Karlee Carrouth por ippon a apenas um minuto e vinte e seis segundos do término da luta.

Após o confronto, Rafaela destacou o trabalho em equipe como um fator determinante para o sucesso brasileiro. “Hoje o ippon foi coletivo“, afirmou ela ao ser questionada sobre o momento mais bonito da competição. “Cada um entregou um pouquinho; dá para ver que o Brasil consegue jogar em todas as áreas“, completou.

A vitória de 4 a 0 garantiu ao Brasil o título do desafio sem necessidade de realizar as duas lutas restantes programadas. Se o confronto tivesse sido mais equilibrado, Jessica Pereira teria enfrentado Angélica Delgado na categoria até 57kg, enquanto Chrystian Silva enfrentaria Christopher Velazco na categoria até 60kg.

Ketleyn Quadros expressou sua satisfação após abrir os trabalhos para a equipe brasileira. “Fico feliz de estar com essa garotada e poder abrir esse evento. Essa adrenalina é muito boa. Começar ganhando traz confiança para o restante da equipe“, afirmou ela, ressaltando que este evento representa uma excelente oportunidade para iniciar o ano competitivo de 2025 de forma positiva.