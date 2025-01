Brasil expande exportações agropecuárias com novas aberturas de mercado

Nos últimos três dias, o governo brasileiro obteve autorizações para a exportação de produtos agropecuários para a Nigéria, México e Estados Unidos. Com essas novas aprovações, o Brasil já contabiliza 13 aberturas de mercado em 2025, totalizando 313 novas oportunidades desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ampliação das exportações não apenas diversifica as parcerias comerciais do Brasil, mas também representa uma valiosa chance para os produtores nacionais. Essa expansão evidencia o potencial significativo de crescimento econômico e demográfico dos países parceiros.

Nigéria – A autorização do governo nigeriano permite ao Brasil exportar embriões bovinos e bubalinos, tanto por métodos “in vivo” quanto “in vitro”. A Nigéria, com uma população que ultrapassa 223 milhões de pessoas e se posiciona como uma das maiores economias do continente africano, importou mais de US$ 880 milhões em produtos agrícolas brasileiros em 2024. Essa expansão no agronegócio brasileiro para a África reforça a capacidade produtiva nacional.

México – Para o México, estão autorizadas as exportações de ovo em pó e ovo granulado, ambos destinados à alimentação animal. Essa parceria destaca a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil e favorece o incremento do comércio bilateral. Em 2024, as importações mexicanas de produtos agropecuários brasileiros superaram os US$ 2,9 bilhões, com ênfase nos setores de proteína animal, complexo soja, produtos florestais e café.

Estados Unidos – A recente autorização dos Estados Unidos para a exportação de fruto seco de macadâmia, farelo de mandioca e fibra de coco do Brasil sem a exigência de certificação fitossanitária foi recebida com entusiasmo pelo Governo Federal. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 12 bilhões em produtos agropecuários para os Estados Unidos. Os setores que mais contribuíram foram café, bebidas, produtos florestais, cacau e carnes. A abertura para novos produtos é particularmente vantajosa para pequenos e médios produtores brasileiros que buscam acessar mercados com maior valor agregado.

Ampla Colaboração – Os resultados positivos são frutos do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), reafirmando o compromisso do Governo Federal em fortalecer parcerias internacionais no setor agropecuário.