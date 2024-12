Brasil enfrenta recorde histórico de mortes por dengue em 2024

Em 2024, o Brasil se depara com uma crise sem precedentes em relação à dengue, com a previsão de que o número de mortes causadas pela doença alcance 6 mil, estabelecendo um novo recorde desde o início das estatísticas. Até 7 de dezembro, o país registrou 5.922 óbitos, um total que não apenas supera as fatalidades dos sete anos anteriores, mas também representa um aumento significativo em comparação ao ano passado, quando foram contabilizados 1.179 falecimentos.

Os dados recentes revelam que o Brasil já enfrenta mais de 6.606.000 casos confirmados de dengue, com mais de mil casos adicionais ainda sob investigação. O estado de São Paulo lidera a lista com mais de 2 milhões de casos prováveis, seguido por Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, que também apresentam índices alarmantes de infecção.

No entanto, ao se considerar o coeficiente de incidência da doença, o Distrito Federal se destaca com impressionantes 9.899 casos para cada 100.000 habitantes. Este cenário crítico motivou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a identificar mudanças climáticas e aquecimento global como fatores relevantes que têm contribuído para a escalada dos casos de dengue no território nacional.

Frente a essa emergência sanitária, Nísia Trindade enfatizou a necessidade de uma colaboração eficaz entre o governo federal e os municípios para enfrentar os desafios relacionados ao saneamento básico no Brasil. A ministra ressaltou que a ação conjunta é vital para a prevenção da dengue, destacando a urgência de implementar medidas efetivas para controlar a proliferação do mosquito transmissor da doença.