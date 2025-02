Brasil enfrenta onda de calor com temperaturas extremas e expectativas de chuvas isoladas

O Brasil se prepara para uma nova onda de calor, que promete registrar temperaturas elevadas em diversas capitais. Em algumas regiões, os termômetros podem ultrapassar a marca dos 40°C. Este fenômeno climático começou a se intensificar e deve persistir até pelo menos o dia 21 de fevereiro, trazendo máximas superiores a 30°C em grande parte do território nacional.

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as previsões indicam que a temperatura poderá alcançar até 39°C. De acordo com as diretrizes meteorológicas, uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas permanecem pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos.

A expectativa é que o fenômeno afete consideravelmente as regiões Sudeste, Centro-Oeste e partes do Nordeste do Brasil. O meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, alertou que o pico de calor pode ocorrer entre domingo e segunda-feira, embora cada local possa apresentar suas próprias marcas extremas.

A origem desse aumento nas temperaturas é um bloqueio atmosférico que se formou na parte central do país. Esse tipo de sistema de alta pressão atua nos níveis médios da atmosfera e inibe a formação de nuvens de chuva, resultando em condições propícias para o calor intenso.

Luengo também ressaltou que, durante essa onda de calor, a precipitação será isolada e menos abrangente. “As chuvas que ocorrem neste período são típicas da chuva convectiva, que ocorre devido ao aquecimento e à umidade”, explicou o meteorologista. Ele ainda observou que o estado de São Paulo pode ser uma das áreas com maior incidência de chuvas isoladas.

No Sudeste, todas as capitais têm a possibilidade de quebrar recordes de temperatura nesta semana. Até o momento, os registros mais altos para 2025 são os seguintes:

São Paulo: 33,9°C em 22/01

33,9°C em 22/01 Rio de Janeiro: 38,7°C nos dias 20 e 21/01

38,7°C nos dias 20 e 21/01 Vitória: 36,2°C em 21/01

36,2°C em 21/01 Belo Horizonte: 34,4°C em 21/01

Além disso, no Sul do Brasil, após um período marcado por temperaturas elevadas, a previsão é de fortes temporais até a próxima sexta-feira (14). Uma frente fria que avançou pelo Rio Grande do Sul trouxe consigo um cenário favorável para a formação de tempestades devido à interação entre massas de ar frio e quente.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que áreas do leste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina poderão registrar até 100 milímetros de chuva por dia, aumentando o risco de deslizamentos e transbordamentos em rios.

À medida que as condições climáticas evoluem nos próximos dias, o acompanhamento atento das previsões meteorológicas será crucial para garantir a segurança da população nas áreas afetadas.