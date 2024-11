Brasil empata com Uruguai e cai para quinto lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026

O empate em 1 a 1 entre Brasil e Uruguai, ocorrido na noite de terça-feira pela fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, revelou-se insatisfatório para a seleção brasileira. O confronto, realizado na Arena Fonte Nova, resultou em um ponto adicional para o Brasil, que agora soma 18 pontos, mas caiu uma posição na classificação geral.

A Seleção Brasileira, que ocupava anteriormente a quarta colocação, encerrou a rodada em quinto lugar. A troca de posições foi provocada pela vitória do Equador sobre a Colômbia por 1 a 0. Com este desfecho, o Brasil acumula cinco vitórias, três empates e quatro derrotas no torneio até o momento.

A liderança permanece com a Argentina, que alcançou 25 pontos. O Uruguai segue na segunda posição com 20 pontos. Equador e Colômbia ocupam o terceiro e quarto lugares, respectivamente, ambos com 19 pontos.

Com um ponto a menos que o Brasil, o Paraguai fecha o grupo dos seis primeiros colocados. Apesar da atual quinta posição, as chances do Brasil ficar fora da Copa do Mundo de 2026 são remotas. Os seis primeiros colocados garantem vaga direta no torneio, enquanto o sétimo colocado disputa uma repescagem.

Entre as dez seleções que competem nas eliminatórias sul-americanas, seis avançam diretamente e o sétimo ainda tem uma oportunidade adicional através da repescagem. Em edições passadas, apenas os quatro melhores se classificavam diretamente, com o quinto disputando a repescagem.

Com o aumento do número de vagas nesta edição, uma eliminação brasileira exigiria um desempenho extremamente negativo. O jogo contra o Uruguai marcou o encerramento das partidas das Eliminatórias em 2024.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira está agendado para março de 2025, quando enfrentará a Colômbia em casa e posteriormente a Argentina fora de seus domínios nas rodadas 13 e 14 do campeonato. As definições sobre os locais e horários desses confrontos ainda estão pendentes.