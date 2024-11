Brasil é Recertificado pela Opas: Livre de Sarampo e Rubéola

O Brasil recebeu um reconhecimento significativo da Opas, sendo recertificado pela eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. Desde 2022, o país não registra casos dessas doenças, demonstrando um avanço crucial na saúde pública. Este feito é particularmente notável, considerando que o Brasil havia perdido a certificação anterior em 2018 devido a fatores como fluxos migratórios e surtos. Agora, com o último registro autóctone de sarampo em junho de 2022 no Amapá, o país reafirma seu compromisso com a saúde coletiva.

A conquista reflete a intensificação dos esforços governamentais em vacinar as populações nas fronteiras e identificar ativamente casos suspeitos. Com a retomada deste status, as Américas recuperam sua posição como região livre de sarampo endêmico. Segundo Jarbas Barbosa da Silva, diretor da Opas, a região é a que mais recuperou cobertura vacinal pós-pandemia. Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, essa certificação sublinha a importância da acessibilidade das vacinas para proteger a sociedade.

No entanto, o risco de reintrodução do sarampo persiste devido à circulação do vírus em outras partes do mundo. Assim, o Ministério da Saúde enfatiza a necessidade contínua de vacinação para evitar casos graves e mortes associadas à doença. A vacina tríplice viral, que também combate caxumba e rubéola, tem sido central nesse esforço. O aumento na cobertura vacinal é um sinal positivo: de 80,7% em 2022 para 92,3% em 2024.

Concluindo, a recertificação do Brasil como livre de doenças como sarampo e filariose linfática representa um marco no fortalecimento do sistema de saúde nacional. Entretanto, o contínuo empenho na vacinação é crucial para manter esse status e proteger futuras gerações contra essas ameaças.