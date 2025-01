Nos últimos anos, o índice de preocupação dos brasileiros com a saúde mental cresceu consideravelmente. Segundo o instituto de pesquisa Ipsos, em 2018, apenas 18% das pessoas citavam o bem-estar emocional como uma preocupação de saúde. Com a pandemia, o número saltou para 40% em 2021, subindo ainda mais em 2024, atingindo 54%.

O novo relatório global World Mental Health Day 2024, organizado pelo Ipsos, aponta que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Por aqui, 77% da população já refletiu sobre a importância de incorporar na rotina os cuidados com a saúde da mente.

Vida mais leve

Uma aliada para essa gestão do bem-estar emocional é a fisioterapia. Comumente associada à reabilitação física, essa ciência oferece muitos benefícios para o alívio de sintomas emocionais.

De acordo com o professor do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Anderson Brandão dos Santos, “por meio de técnicas e abordagens que promovem a interação entre corpo e mente, a fisioterapia desempenha um papel importante na promoção do bem-estar”.

Posição semelhante tem Paula Freire Sanches de Morais, docente do mesmo curso e da mesma instituição de ensino superior. “Por meio do modelo biopsicossocial – um conceito que considera que o funcionamento do corpo pode afetar a mente e vice-versa – a fisioterapia realiza o cuidado físico sempre observando as questões psicológicas e o quanto cada atividade pode impactar, positiva ou negativamente, na qualidade de vida dos pacientes”, explica.

Santos lembra que a prática de atividade física orientada por um profissional estimula a liberação de hormônios como endorfina e serotonina; substâncias que auxiliam na sensação de prazer, alegria e contribuem para reduzir o estresse. “Por isso, a recomendação é sempre se exercitar. O movimento físico ajuda a equilibrar o corpo, favorece o sistema nervoso e reduz a liberação de cortisol, hormônio relacionado ao estresse”, complementa.

3 técnicas simples que contribuem para a saúde mental

Confira algumas técnicas simples e fáceis de aplicar na rotina diária – elaboradas pelos professores do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Anderson Brandão dos Santos e Paula Freire Sanches de Morais – que contribuem para desacelerar, controlar a ansiedade e diminuir o estresse.

1) Respiração diafragmática

Essa é uma técnica fácil de ser realizada. Auxilia na melhora da oxigenação do corpo, no relaxamento da mente e controle da ansiedade. Para executar, basta deitar-se em um local confortável, colocar uma mão sobre o abdômen e inspirar profundamente o ar pelo nariz e soltar lentamente pela boca, sentindo a barriga expandir e contrair. Essa respiração concentrada pode ser repetida por cinco a dez minutos, até sentir que a mente está desacelerando.

2) Alongamento

O alongamento também é uma prática simples e que, com poucos minutos por dia, já proporciona muitos benefícios.

O estresse muitas vezes causa tensão muscular, especialmente nos ombros, pescoço e costas. Ao alongar essas regiões, é possível aliviar essa pressão. Além disso, o alongamento ajuda na circulação sanguínea, na postura e aumenta a consciência corporal.

3) Automassagem

A automassagem, como o nome já sugere, consiste em aplicar pressão nos próprios músculos para aliviar tensões, dores e promover o relaxamento.

Pode ser feita realizando movimentos circulares com os dedos ou com as palmas das mãos sobre a área tensa, ou ainda aplicando pressão firme, mas não dolorosa, sobre os pontos onde há desconforto.

