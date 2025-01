Brasil é o país que mais dá importância e evita o desperdício de alimentos em casa

Entre julho e agosto de 2024, a Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado liderou no Brasil o estudo “ESG Global Market Research” que, em 15 países, entrevistou quase nove mil pessoas. Os resultados comparam o comportamento e o pensamento do brasileiro sobre o tema com países da América do Norte, da Europa e da Ásia. Neste confronto, foi identificado que os brasileiros são os que mais se preocupam (92% dos respondentes) e os que mais evitam de alguma forma (86%) o desperdício de alimentos.

O estudo também questionou os entrevistados sobre seu comportamento quanto à separação e à reciclagem de resíduos: 90% afirmaram que é uma prática importante, porém, ao serem perguntados sobre se efetivamente atuavam nesse propósito, apenas 68% responderam de forma afirmativa. Sendo, o Brasil, o país que tem a maior diferença em pontos percentuais (22%) entre o que pensam e como agem efetivamente.

Esse fenômeno fez com que o Brasil ficasse em primeiro lugar no ranking entre os 15 países quanto ao que acreditam e desejam, porém, apenas na 13ª posição no que diz respeito à atitude, à frente apenas de Estados Unidos e Tailândia.

Reflexo no bolso

Ainda sobre como os brasileiros agem efetivamente nessas duas áreas, ao compararmos os resultados, o percentual daqueles que afirmam realizar algum tipo de ação para evitar desperdício de alimentos é bem maior do que aqueles que separam e reciclam seu lixo.

“Os resultados nos mostram que o brasileiro é um povo consciente da importância de uma mudança de comportamento para evitar impactos negativos ao meio ambiente. No entanto, percebemos que isso é bem mais presente quando há reflexo direto em seu bolso, como o desperdício de alimentos. Quando não há essa percepção tão clara do ponto de vista financeiro, a prática ainda é mais tímida”, explica Silvio Pires de Paula, fundador e presidente da Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado.

Sobre o “ESG Global Market Research”

O estudo, no Brasil, foi realizado pela Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado e, globalmente, dados de todos os países foram agregados pela Global Market Research, que se especializou em estudos comparativos internacionais contando com membros (empresas de pesquisa) em cada um dos países.

O “ESG Global Market Research” tem como propósito monitorar os principais pontos de percepção do ESG comparando os dados obtidos em 15 países: Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Croácia, EUA, França, Grécia, Hungria, Itália, Reino Unido, Romênia, Suécia e Tailândia.

Com uma margem de erro de 4 p.p. para cima ou para baixo, foram realizadas 8.633 entrevistas com captação de dados entre os dias 10 de julho e 15 de agosto de 2024, utilizando as metodologias CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e CAPI (Computer Assisted Personal Interviews).