Dicas de combate ao desperdício de alimentos

No dia a dia, descartamos partes dos alimentos que são extremamente nutritivas e poderiam ser reaproveitadas de outras maneiras. Além disso, o alimento em decomposição gera o gás metano, que agrava o efeito estufa.

Você sabia que quase um terço dos alimentos produzidos globalmente é desperdiçado? Com o número de pessoas passando fome ou lutando intensamente para colocar comida na mesa, além dos crescentes impactos ambientais da produção de alimentos, todos nós devemos atuar, com medidas para reduzir o desperdício de alimentos em nosso cotidiano.

De acordo com Marina Prevedello, gerente da Plataforma Food na Sodexo, isso é possível com algumas dicas para adotar na hora de fazer compras e preparar as refeições. Veja a seguir as orientações!