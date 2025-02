Brasil é derrotado pela França e encerra participação na Copa Davis 2025

O Brasil encerrou sua participação na Copa Davis deste ano neste domingo (2), após um confronto decisivo contra a França, um dos principais torneios de tênis por equipes nacionais.

A dupla brasileira formada por Rafa Matos e Marcelo Melo, posicionados como 38º e 39º no ranking mundial de duplas, enfrentou Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, que ocupam as posições 287º e 277º, respectivamente. A partida terminou com uma vitória dos franceses em sets de 4/6, 6/3 e 6/4, consolidando uma vantagem de 3 a 0 na série melhor de cinco jogos.

Embora o resultado já estivesse definido, uma partida de simples ainda estava programada para ocorrer no Palais des Sports de Orléans. Os reservas Giovanni Mpetshi Perricard (30º do ranking) e Matheus Pucinelli (302º) foram escalados para essa última disputa.

No sábado anterior, Ugo Humbert (15º no ranking de simples) havia superado a jovem promessa brasileira João Fonseca (99º) com parciais de 7/5 e 6/3. Arthur Fils (19º) também garantiu vitória ao vencer Thiago Wild (76º) por 6/1 e 6/4, em um jogo marcado por decisões polêmicas no final.

Em setembro, o Brasil terá a oportunidade de se recuperar ao enfrentar uma equipe que foi eliminada na segunda fase da competição, com o adversário a ser determinado por sorteio. Essa partida será crucial para que o país mantenha sua posição na primeira divisão do torneio.

A escolha de Bonzi e Herbert como dupla foi uma estratégia do capitão da equipe francesa, Paul-Henri Mathieu, um ex-jogador que apostou em uma formação inédita. Mathieu elogiou Herbert como um tenista versátil que pode se adaptar facilmente a diferentes parceiros.

No início do confronto, os brasileiros conseguiram quebrar o serviço de Herbert logo no terceiro game. Contudo, a resposta dos franceses foi rápida, igualando a situação no game seguinte. Em seguida, Matos e Melo conseguiram outra quebra no sétimo game.

O segundo set começou com Bonzi sacando e Melo sendo quebrado no sexto game, permitindo que os franceses assumissem uma vantagem confortável de 4/2. Herbert apresentou um saque mais eficiente e não ofereceu novas oportunidades aos brasileiros.

No set decisivo, os brasileiros salvaram três break points no saque de Matos no quinto game. No entanto, quatro games depois, Matos foi novamente quebrado, dando aos franceses a chance de servir para a vitória.

Herbert, aos 33 anos, é reconhecido como um dos grandes duplistas da história do tênis francês, tendo conquistado entre 2015 e 2021 cinco títulos de Grand Slam em duplas em diversas superfícies. “Essa questão de não jogarem juntos não deve ser um problema nas duplas”, comentou Melo após o jogo.

Marcelo Melo, aos 41 anos e campeão em Roland Garros (2015) e Wimbledon (2017), expressou seu desejo de competir nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Ele afirmou: “Sendo sincero, quando eu perceber que meu físico não suporta mais ou que não consigo ter grandes resultados, vou considerar parar. Mas acredito que ainda posso alcançar bons resultados por um bom tempo.”

Matos e Melo devem viajar nesta segunda-feira (3) para Dallas para participar de um torneio em quadra coberta antes de competirem em eventos sobre saibro em Buenos Aires e no Rio Open.