Marcelo Melo estreia nas duplas mistas do Australian Open nesta sexta

O mineiro Marcelo Melo entra em quadra na madrugada desta sexta-feira (17) para a estreia nas duplas mistas de tênis do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne, na Austrália. Melo terá como parceira Hao-Ching Chan, de Taiwan, em jogo por volta das 3h (horário de Brasília), diante da dupla australiana Kimberly Birrell e John Patrick Smith, que recebeu wild card.

Na madrugada desta quinta-feira (16), ao lado do gaúcho Rafael Matos, Melo parou na primeira rodada do Grand Slam, em uma partida muito disputada, diante do monegasco Hugo Nys e do francês Edouard Roger-Vasselin, cabeças de chave 15. Os adversários marcaram 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em 1h50min.

“Hoje não deu para nós. Acho que foi um jogo de altos e baixos das duas duplas. No primeiro set, eles aproveitaram um break logo no começo. Depois, no segundo, a gente jogou muito bem, quebrando no 5 a 4. E começamos melhor o terceiro, mas eles conseguiram a quebra e fecharam o jogo“, explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“Então, faltou ser um pouquinho mais estável desde o começo. De qualquer forma, pegamos já uma pedreira de primeira rodada, dois jogadores extremamente experientes. Mas, acho que estamos evoluindo a cada jogo. Aqui na Austrália foram três duplas de mais alto nível e isso acaba elevando o nosso também. É seguir firme, treinando e trabalhando. Temos agora pela frente a Copa Davis. Tentar fazer um bom jogo para ajudar o Brasil. E começar bem, depois, a gira da América do Sul“, completou.

O Brasil enfrenta a França pela 1ª rodada dos Qualifiers da Copa Davis, no Palais des Sports Jean Ros, em Orleans, na França, nos dias 1 e 2 de fevereiro.

Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.