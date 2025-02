Brasil conquista o Sul-Americano Sub-20 e deixa a Argentina com o vice

O Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano Sub-20 de 2025, realizado na Venezuela. Com a vitória, a seleção garantiu seu segundo título consecutivo e ampliou sua coleção para 13 conquistas na história do torneio.

A disputa pelo título foi intensa até a última rodada, com Brasil e Argentina empatados em pontos. No entanto, a equipe brasileira levou vantagem, enquanto a Argentina precisava vencer o Paraguai por quatro gols de diferença para ultrapassar o Brasil, mas acabou perdendo por 3 a 2, deixando o caminho livre para os brasileiros.

Sob o comando de Ramon Menezes, que já havia liderado a equipe na conquista de 2023, a seleção brasileira teve um desempenho notável, especialmente considerando a derrota por 6 a 0 para a própria Argentina na fase de grupos.

A recuperação do Brasil ao longo do torneio foi impressionante, culminando na vitória por 3 a 0 sobre o Chile na rodada final, resultado que garantiu o título. Após um primeiro tempo difícil, a seleção deslanchou na segunda etapa, assegurando o troféu de forma incontestável.

Enquanto isso, a Argentina enfrentou dificuldades contra o Paraguai, saindo perdendo por 2 a 0, conseguindo empatar no segundo tempo, mas sofrendo um gol decisivo no fim do jogo, o que selou sua derrota.

O capitão argentino Claudio Echeverri, um dos destaques da competição, brilhou mesmo diante do desempenho abaixo do esperado de sua equipe. Os jogadores brasileiros acompanharam a partida decisiva das arquibancadas, comemorando ao final e garantindo um clima de festa na cerimônia de premiação.

O próximo desafio da seleção sub-20 será o Mundial da categoria, que acontecerá no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro deste ano.