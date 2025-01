Brasil brilha no NASA Space Apps Challenge com três equipes no top 10

O Brasil celebra um feito significativo no cenário tecnológico global, com três de suas equipes figurando entre as dez melhores do prestigiado NASA Space Apps Challenge, considerado a maior maratona de inovação do mundo. Este ano, um dos destaques foi a equipe de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que, apesar de competir sob a bandeira de Maceió – AL, alcançou um marco histórico ao desenvolver uma solução inovadora para a detecção de eventos sísmicos em Marte e na Lua.

Utilizando um sofisticado modelo de redes neurais artificiais profundas, o grupo conseguiu filtrar dados recebidos de missões sismológicas, permitindo identificar com precisão a localização de terremotos em outros corpos celestes. Essa iniciativa não apenas demonstra a criatividade e a capacidade técnica dos jovens brasileiros, mas também destaca o potencial do país em contribuir para a exploração espacial.

O papel da Comunidade Hackathon Brasil

A vitória da equipe alagoana foi possível graças ao apoio fundamental da Comunidade Hackathon Brasil, que, desde 2019, tem se dedicado a facilitar a participação brasileira nesse desafio global. Com foco em promover conexões, mentorias e oportunidades para talentos emergentes, essa organização sem fins lucrativos desempenha um papel crucial no fortalecimento da inovação no Brasil.

Richard Tordoya, fundador da Comunidade Hackathon Brasil, expressou sua satisfação com o resultado: “Esta vitória é o reflexo do enorme potencial dos jovens brasileiros e da força da nossa comunidade de inovação. Estamos honrados em apoiar iniciativas que colocam o Brasil no topo da inovação mundial”.

A edição deste ano do NASA Space Apps Challenge atraiu mais de 15 mil equipes de 163 países, consolidando-se como uma competição de grande relevância internacional. O Brasil não ficou apenas restrito à equipe vencedora; outras duas iniciativas brasileiras também conquistaram posições no pódio. As cidades de Campinas (SP) e Florianópolis (SC) se destacaram com projetos que impressionaram os jurados pela sua originalidade e impacto social.

Iniciativas premiadas

A equipe Connected Earth Museum, representando Campinas, apresentou uma experiência imersiva que visa aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas por meio de um museu virtual. Os usuários são guiados por um anfitrião inteligente em uma galeria interativa que conecta dados globais relevantes, incluindo informações sobre temperatura da Terra e densidade populacional.

Os membros dessa equipe são: Alexander Toledo Mendes, Lucas Nogueira Roberto, Luc Joffily Ribas, Gabriel, Matheus Gasparotto Lozano, Pedro Carvalho Cintra e Riccardo Carvalho Sofer.

A equipe I.O., oriunda de Florianópolis, desenvolveu uma plataforma que utiliza dados abertos da NASA para monitorar incêndios florestais e condições climáticas. Com um enfoque em imagens de satélite e inteligência artificial, seu projeto fornece informações valiosas para agricultores e conservacionistas em tempo real.

Os integrantes da equipe I.O. incluem Frank Mendes Rolim, Jan Felix Koeppen, Rafael Galate Baptista Ribeiro, Ryan Zernach e Victoria Moraes.

O NASA Space Apps Challenge não apenas promove soluções inovadoras para problemas globais, mas também estimula a colaboração internacional e o uso responsável da tecnologia. Com estas conquistas significativas, o Brasil reafirma sua posição como líder em criatividade e inovação no cenário global. As realizações dessas equipes não apenas trazem orgulho ao país, mas também servem como inspiração para futuras gerações sobre o poder transformador da ciência e tecnologia.

Mais detalhes sobre o evento podem ser acessados através do site oficial: hackathonbrasil.com.br/nasa/.