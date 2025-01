Estudantes de Salvador representarão o Brasil em Projeto de Robótica na NASA

No dia 14 de janeiro, um grupo de adolescentes de Salvador embarcará para Houston, nos Estados Unidos, onde terá a oportunidade de apresentar um projeto inovador na NASA (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos EUA). As estudantes Heloísa Guimarães, Maria Eduarda Araújo, Giovanna Dias e Maria Paula Oliveira, com idades entre 13 e 14 anos, participarão de uma missão que se estenderá por 12 dias.

As jovens conquistaram o direito de representar o Brasil ao se destacarem em primeiro lugar no Campeonato Nacional HackaNAV, realizado em São Paulo. Este evento é voltado para estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e visa estimular a criatividade e a inovação entre os participantes.

“Estamos muito ansiosas! Esse é um evento muito esperado por nós”, expressou Heloísa, demonstrando entusiasmo e confiança no desempenho da equipe. Ela mencionou que já esperava uma boa colocação no HackaNAV, apesar da forte concorrência. “Tínhamos esperança e, felizmente, conseguimos”, acrescentou.

Giovanna compartilha do mesmo sentimento, mas também planeja aproveitar a viagem para socializar e ampliar seus conhecimentos. “Espero melhorar meu inglês enquanto faço novos amigos e me divirto”, comentou em entrevista à Aratu On.

O projeto que as estudantes levarão à NASA é denominado “Mesa Smartsensor”. Trata-se de um dispositivo projetado para auxiliar na arbitragem de partidas de tênis de mesa. Desenvolvido com foco no tema “Jogos Olímpicos de Paris 2024”, o projeto busca explorar o uso da tecnologia nas regras dos jogos. A mesa sensorial foi idealizada para proporcionar maior precisão nas decisões dos árbitros, reduzindo assim a margem de erro durante as competições.

A orientação do projeto foi conduzida pela professora Elisângela Coelho, especialista em cultura maker e robótica. Ela auxiliou as alunas na seleção dos materiais e na elaboração do dispositivo, oferecendo suporte quanto ao uso das ferramentas e componentes eletrônicos necessários para a construção da mesa.