Brasil assume presidência do BRICS com foco em Cooperação e Sustentabilidade

A partir de 1º de janeiro de 2025, o Brasil assume a presidência do BRICS, um agrupamento que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos membros como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Este bloco representa um espaço crucial para diálogos políticos e diplomáticos entre países do Sul Global, promovendo cooperação em diversas áreas estratégicas.

Com o lema “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”, a liderança brasileira se concentrará em dois pilares fundamentais: a Cooperação do Sul Global e a Reforma da Governança Global.

As diretrizes da presidência brasileira se desdobram em cinco prioridades principais:

Facilitação do comércio : Promover o comércio e investimentos entre os países membros através do desenvolvimento de sistemas de pagamento eficientes.

: Promover o comércio e investimentos entre os países membros através do desenvolvimento de sistemas de pagamento eficientes. Inteligência Artificial : Fomentar uma governança inclusiva e responsável da Inteligência Artificial com foco no desenvolvimento sustentável.

: Fomentar uma governança inclusiva e responsável da Inteligência Artificial com foco no desenvolvimento sustentável. Financiamento Climático : Melhorar as estruturas de financiamento para combater as mudanças climáticas, em alinhamento com a COP 30, programada para 2025.

: Melhorar as estruturas de financiamento para combater as mudanças climáticas, em alinhamento com a COP 30, programada para 2025. Saúde Pública : Incentivar projetos de cooperação entre nações do Sul Global voltados para a saúde pública.

: Incentivar projetos de cooperação entre nações do Sul Global voltados para a saúde pública. Fortalecimento Institucional: Reforçar as bases institucionais do BRICS.

O embaixador Eduardo Saboia, sherpa do Brasil no BRICS, enfatizou a importância da colaboração entre os países membros para a construção de um futuro mais sustentável. Ele afirmou que “se você quer construir um mundo melhor, o BRICS precisa fazer parte dessa construção”. Segundo Saboia, o entendimento mútuo entre países com diferentes sistemas políticos e desafios é essencial para encontrar soluções coletivas.

Entre os objetivos principais do BRICS estão fortalecer as relações econômicas, políticas e sociais entre os membros e aumentar a influência das nações do Sul Global na governança internacional. O embaixador destacou que essa união resulta em soluções benéficas para suas populações.

Como anfitrião deste importante fórum internacional, o Brasil será responsável pela organização e coordenação de mais de 100 reuniões entre fevereiro e julho de 2025, que ocorrerão em Brasília. A Cúpula do BRICS está agendada para julho no Rio de Janeiro, onde líderes dos países participantes se reunirão para deliberar sobre as questões prioritárias. O Brasil exercerá sua presidência até 31 de dezembro de 2025.

A rotatividade na presidência do BRICS segue a ordem alfabética dos seus membros e deverá ser revista após a inclusão recente de novos integrantes no agrupamento.