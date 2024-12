Brasil revela identidade visual para a cúpula do BRICS 2025

A Presidência do Brasil divulgou recentemente o projeto visual que representará a cúpula do BRICS em 2025, marcada por um simbolismo profundo que conecta as cores das bandeiras dos países-membros à majestosa flora da Amazônia. Após um intervalo de 15 anos desde a primeira cúpula do fórum no país, o evento se prepara para ser um marco na diplomacia brasileira.

Intitulada “Guardiã da floresta” e conhecida popularmente como “mãe das árvores” ou “escada do céu”, a Samaúma (Ceiba pentandra) foi escolhida como a inspiração central da logomarca. Esta imponente árvore, que pode atingir até 60 metros de altura e dois metros de diâmetro, representa não apenas a biodiversidade amazônica, mas também os valores fundamentais do BRICS.

A ligação entre o Brasil e a Amazônia é inegável. A Samaúma, venerada pelas comunidades indígenas, simboliza proteção e inclusão através de sua copa ampla que abriga diversas espécies. Suas robustas raízes, chamadas sapopemas, exemplificam a força da união entre os membros do BRICS, enquanto a capacidade da árvore de extrair água em épocas de seca reflete a cooperação e o desenvolvimento conjunto.

Além disso, as sapopemas têm um papel comunicativo na floresta; quando golpeadas, produzem um som que se propaga por grandes distâncias, evocando a ideia de conexão e diálogo entre os participantes do fórum. Este simbolismo ressoa fortemente com os objetivos do BRICS de promover colaboração e entendimento mútuo entre seus países membros.

Em uma ação simbólica realizada no início deste ano, o presidente Lula plantou duas mudas de Samaúma no Palácio da Alvorada. “Quero que as pessoas que vêm a Brasília conheçam um pouco mais do Brasil”, afirmou o presidente, ressaltando a importância da árvore como ícone nacional.

A diversidade é um tema central na identidade visual do BRICS 2025. Após receber o G20 e com a expansão prevista dos países-membros, o Brasil reafirma sua posição como o único representante da América no grupo. A Samaúma não apenas é uma espécie nativa da Amazônia, mas também pode ser encontrada em outros países das Américas e na África Ocidental, reforçando a pluralidade cultural e ambiental dos estados associados ao BRICS.

O uso da marca foi estabelecido sob uma licença Creative Commons CC BY-NC-SA, permitindo sua aplicação em materiais impressos e digitais sem necessidade de solicitação prévia. Governos e organizações da sociedade civil podem utilizar a marca em suas plataformas, desde que sigam as diretrizes contidas no manual disponível online.

Essa abordagem permite remixagens e adaptações da marca original para fins não comerciais, assegurando que o crédito seja dado ao governo federal e que novas criações sejam licenciadas sob termos semelhantes.