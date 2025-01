Brasil anuncia concessão de 15 rodovias federais com investimento de R$ 94,2 bilhões

O Ministério dos Transportes do Brasil estabeleceu um plano ambicioso que prevê a concessão de 15 trechos de rodovias federais ao longo deste ano. Este pacote inclui tanto novas estradas quanto segmentos já concedidos, cujos contratos foram revistos.

Os detalhes sobre as concessões serão divulgados pelo ministro Renan Filho na próxima terça-feira, dia 28. No total, as rodovias em questão somam uma extensão de 8.449 quilômetros, com um foco significativo em melhorias estruturais, incluindo a duplicação de 1.783 km e a construção de 2.855 km de pistas adicionais.

Dentre as propostas, doze referem-se a novos trechos e três envolvem contratos repactuados. O investimento total esperado para essas iniciativas é de R$ 94,2 bilhões, além de mais R$ 68 bilhões que serão aplicados durante o período de concessão, que se estende por 30 anos.

A primeira licitação está programada para o dia 27 de fevereiro e envolve a BR-364, especificamente entre Porto Velho e Vilhena, em Rondônia, uma rota vital para o transporte de grãos na região.

Em abril, estão previstos mais dois leilões na B3, em São Paulo: a Ponte Binacional São Borja-São Tomé, que conecta o Brasil à Argentina, e o trecho da BR-040/495 entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro. Vale ressaltar que a ponte binacional teve sua licitação suspensa no ano passado devido a questionamentos sobre os estudos que fundamentaram a proposta.

O mês de maio se destaca como o período com maior número de leilões programados, com quatro eventos agendados. Entre eles está a Rota da Celulose (BR-262/267 e 040/338/395) no Mato Grosso do Sul, que não atraiu interesse em um leilão anterior realizado em 2024. O governo federal está revisando os parâmetros desse edital para torná-lo mais atraente.

Além disso, três trechos atualmente sob concessão passarão por um processo competitivo simplificado para verificar se há novos interessados. Esta medida foi acordada com o Tribunal de Contas da União (TCU) para aumentar a transparência e a competitividade das ofertas. Os trechos são: a BR-101 entre Espírito Santo e Bahia (administrada pela ECO101), a BR-101 no Rio de Janeiro (Autopista Fluminense) e a BR-163 no Mato Grosso do Sul (MS Via).

As concessões restantes estão programadas para o segundo semestre do ano. Em agosto, será leiloada a Rota Agro, abrangendo trechos da BR-060 e 364 entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT). Setembro verá duas concessões na região Sul do Brasil, com dois lotes das Rodovias Integradas do Paraná. O primeiro lote envolve trechos das BRs 272, 369 e 376; enquanto o segundo conecta as BRs 182, 272, 317 e 323.

Em outubro, o foco estará na concessão da BR-116 entre Feira de Santana (BA) e Salgueiro (PE). Já em novembro será realizado o leilão das Rotas Gerais, englobando partes das BRs 116 e 251 em Minas Gerais.

O encerramento do ano está previsto para dezembro com três leilões: a Rota Agro Central ligando Vilhena (RO) a Cuiabá (MT), a Rota Integração do Sul conectando várias rodovias no Rio Grande do Sul e a Rota do Recôncavo passando pelas BRs 116 e 324 na Bahia.

Entre os anos de 2023 e 2024, o Ministério dos Transportes já efetuou nove concessões de rodovias federais. Em recente entrevista à Folha, o ministro Renan Filho afirmou que as novas concessões e repactuações podem gerar cerca de R$ 94,2 bilhões em investimentos.

A seguir está a lista das concessões previstas:

Fevereiro

BR-364 – Porto Velho a Vilhena (RO) – Rota Agro Norte

Abril

Ponte Binacional São Borja – São Tomé

BR-040/495/RJ/MG – Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro

Maio

BR-262/267/MS e MS-040/338/395 – Rota da Celulose

BR-101/ES/BA

BR-101/RJ

BR-163/MS

Agosto

BR-060/364/GO/MT – Rio Verde (GO) a Rondonópolis (MT) – Rota Agro

Setembro

Rodovias Integradas do Paraná – Lote 4

Rodovias Integradas do Paraná – Lote 5

Outubro

BR-116/BA/PE – Feira de Santana (BA) a Salgueiro (PE)

Novembro

BR-116/251/MG – Rotas Gerais

Dezembro

BR-070/174/364/MT/RO – Vilhena/RO – Cuiabá/MT – Rota Agro Central

BR-116/158/392/290/RS – Rota Integração do Sul

BR-116/324/BA – Rota do Recôncavo

Fonte: Ministério dos Transportes