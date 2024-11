Pesquisa da CNT mostra que 25% das rodovias brasileiras estão em más condições

A recente pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) sobre as rodovias brasileiras revela um cenário preocupante para a infraestrutura do país. A análise de 111.853 km de vias pavimentadas, incluindo malhas federais e estaduais, indica que uma em cada quatro rodovias está em condições ruins ou péssimas. Apenas 7,5% das estradas foram classificadas como ótimas, uma diminuição em relação ao ano anterior. As vias brasileiras são majoritariamente compostas por pistas simples de mão dupla, que representam 84,8% da extensão total avaliada.

A pesquisa destaca que somente 12,4% da malha rodoviária brasileira é pavimentada. Dentre essas, apenas 2,7% das rodovias públicas estão em ótimo estado, contrastando com os 21,4% das rodovias concedidas à iniciativa privada. Para enfrentar esses desafios, a CNT estima a necessidade de quase R$ 100 bilhões em investimentos.

Além disso, a pesquisa alerta para o risco de deterioração mais severa dos trechos classificados como regulares, que exigem manutenção urgente. O desgaste na superfície do pavimento foi identificado em 55,8% das vias avaliadas, impactando diretamente no conforto dos usuários.

Comparando-se com países vizinhos e de dimensões similares, o Brasil apresenta uma densidade de rodovias pavimentadas significativamente menor. Enquanto o Brasil possui cerca de 25,1 km de estradas pavimentadas por mil km², países como Uruguai e Argentina têm densidades superiores a 40 km por mil km².

Em conclusão, a melhoria da infraestrutura rodoviária brasileira é um desafio contínuo que demanda investimento e comprometimento. Com uma rede pavimentada insuficiente para atender às demandas atuais, é crucial priorizar intervenções estratégicas para garantir segurança e eficiência no transporte terrestre do país.