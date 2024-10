Brasil amplia mercado de algodão para Arábia Saudita

O Brasil alcançou a 187ª abertura de mercado neste ano, com a autorização para exportar algodão e seus derivados para a Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), nesta quinta-feira, 24 de outubro.

Segundo a nota conjunta das pastas, a notícia da simplificação do procedimento de aprovação necessário às exportações de algodão em pluma, algodão em caroço e desperdícios de algodão (farelos, torta, fibrila e óleo) do Brasil para a Arábia Saudita foi recebida com satisfação pelo governo brasileiro.

Essa é a sexta abertura de mercado na Arábia Saudita neste ano e são resultados do intenso trabalho e esforço conjunto dos ministérios. Em março, foi autorizada a importação de sementes de hortaliças; em agosto, de aves vivas; e, neste mês, de flores e feno.

Consolidação — A conquista coincide com a consolidação do Brasil como o maior exportador mundial de algodão. Nos primeiros nove meses de 2024, o país já comercializou US$ 3,68 bilhões e 1,9 milhão de toneladas, superando o total de US$ 3,33 bilhões e 1,68 milhão de toneladas exportados em 2023.

Flores e Feno — Outro mercado aberto recentemente para a Arábia Saudita foi o de flores e feno. O anúncio foi feito na última segunda-feira, 21 de outubro, em nota conjunta entre o MRE e o Mapa. Entre janeiro e setembro de 2024, o Brasil exportou aproximadamente US$ 2 bilhões em produtos agropecuários para a Arábia Saudita, que se posicionou como o 15º principal destino das exportações do setor.

Com esses anúncios, o agronegócio brasileiro alcançou sua 187ª abertura neste ano, totalizando 265 aberturas de mercado para 61 destinos desde o início de 2023.