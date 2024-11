Brainfarma abre inscrições para Programa de Estágio 2025

A Brainfarma, uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025, com 73 vagas distribuídas em Anápolis (GO), Goiânia (GO), Barueri (SP), Itapecerica da Serra (SP), Jundiaí (SP) e São Paulo (SP). Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, bem como ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de Projetos, Pesquisa & Desenvolvimento, Assuntos Regulatórios, Engenharia Industrial, Logística, Operações Industriais, Gente & Gestão, entre outros. O estágio oferece programas de autodesenvolvimento para que os selecionados sejam protagonistas de suas respectivas carreiras e possam crescer dentro da companhia.

“Os estagiários vão participar de projetos que promovam soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, ao lado de profissionais altamente qualificados. Além de treinamentos, eles poderão compartilhar aprendizados e desenvolver um projeto junto à liderança”, explica Maurício Christovam, Diretor Executivo de Gente&Gestão da Brainfarma.

Vagas afirmativas – A partir deste ano, o Programa de Estágio da Brainfarma passa a contar com vagas afirmativas para mulheres e pessoas pretas em áreas específicas para ter sinergia com o Programa de Inclusão e Diversidade da companhia, fortalecendo a cultura diversa e fomentando a criatividade e inovação.

A Brainfarma oferece diversos benefícios, como assistência médica; telemedicina; vale transporte, fretado ou estacionamento, dependendo da localidade; vale refeição ou refeitório, dependendo da localidade; farmácia interna, dependendo da localidade; Wellhub, recesso remunerado e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas. As bolsas-auxílio são de R$ 1.800,00 para as vagas alocadas em Goiás e de R$ 2.400,00 no Estado de São Paulo.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de dezembro de 2024 por meio do site. As etapas do processo seletivo incluem entrevista, testes online e painel final. O Programa de Estágio tem início previsto para março de 2025 e duração de dois anos.

Sobre a Brainfarma

A Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. é uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil. Conta hoje com um dos mais modernos centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos no país. Sua principal unidade se localiza em Anápolis (GO), uma das maiores fábricas de medicamentos da América Latina, com cerca de 160 mil metros quadrados de áreas construída, que abriga mais de 5500 colaboradores e tem

capacidade para produzir mais de 830 itens distintos, nas mais variadas formas farmacêuticas: sólidos, líquidos, semissólidos, efervescentes, injetáveis, aerossóis, dentre outras.