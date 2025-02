Bragantino empata no último minuto, vence o Sousa nos pênaltis e passa na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (27), o Estádio Antânio Mariz foi palco de um emocionante confronto entre RB Bragantino e Sousa-PB, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terminou empatada em 1 a 1, mas os visitantes garantiram a classificação ao vencer nos pênaltis por 5 a 4.

CLASSIFICADOS!!! ❤️‍🔥



O Massa Bruta luta até a última bola! 😤



Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Braga avança na @copadobrasil após 5 cobranças perfeitas de pênalti!



Seguimos, juntos! 🔥#RedBullBragantino #VamosBraga #ForçaInterior pic.twitter.com/23a1bF02RY — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 28, 2025

O gol que abriu o placar foi anotado por Ian, atacante do Sousa-PB, logo aos 7 minutos do segundo tempo. Após um escanteio cobrado por Fernando, Ian subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes, colocando a equipe mandante em vantagem. O goleiro Cleiton, do Bragantino, não teve tempo de reação para evitar o gol.

No entanto, a reação do RB Bragantino veio nos momentos finais da partida. Nos acréscimos, aos 54 minutos, a equipe paulista conseguiu um escanteio e decidiu colocar todos os jogadores na área, incluindo Cleiton. Após a cobrança do escanteio, Patrik Dias, jogador do Sousa-PB, acabou marcando contra, selando o empate no duelo.

Nas cobranças de pênalti, o RB Bragantino mostrou precisão. Thiago Borba, Jhon Jhon, Fernando, Vinicinho e Cleiton converteram suas penalidades. Do lado do Sousa-PB, Diego Ceará, Wellington Nunes e Patrik Dias também marcaram. Contudo, Luan não conseguiu balançar as redes e acabou desperdiçando sua chance.

Com este resultado, o RB Bragantino avança para a segunda fase da Copa do Brasil e enfrentará o São José-RS, que derrotou o Oratório-AP por 3 a 1 em seu jogo anterior. Por outro lado, o Sousa-PB se despede da competição após uma campanha que incluiu uma vitória notável sobre o Cruzeiro em 2024.

No próximo compromisso do RB Bragantino, a equipe volta a campo no domingo (2) para enfrentar o Santos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida ocorrerá na Vila Belmiro às 20h45 (horário de Brasília). O Sousa-PB, por sua vez, estará em ação na quarta-feira (5), visitando o Moto Club pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste; essa partida está agendada para às 19h.