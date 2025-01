Brad Pitt Se Pronuncia Sobre Golpe em Que Mulher Francesa Perdeu R$ 5,2 Milhões

O ator Brad Pitt, de 61 anos, fez uma declaração a respeito de um incidente envolvendo uma mulher francesa de 53 anos, que se tornou vítima de um golpe aplicado por alguém que se passava por ele. A mulher, que acreditava estar em um romance à distância com o astro de Hollywood, perdeu a quantia significativa de R$ 5,2 milhões. O caso está atualmente sob investigação na França.

Em uma nota enviada à revista americana Variety, um representante de Pitt expressou sua preocupação com a situação. “É lamentável que golpistas tirem proveito da conexão intensa entre fãs e celebridades”, afirmou. Ele também ressaltou a importância de não responder a mensagens não solicitadas recebidas pela internet, especialmente aquelas que envolvem figuras públicas que não estão ativas nas redes sociais.

A revelação do caso foi feita no dia 12 de outubro pelo programa Sept à Huit, transmitido pelo canal francês TF1. Durante o programa, uma decoradora identificada como Anne compartilhou os detalhes do golpe que sofreu por parte do falso Brad Pitt.

Conforme informações veiculadas pela mídia francesa, Anne estava casada com um milionário e estava em férias com seus filhos quando decidiu usar o Instagram para compartilhar fotos da viagem. Inicialmente, ela começou a interagir com uma pessoa que se apresentava como a mãe do ator.

A suposta mãe de Brad Pitt sugeriu que ele deveria conhecer alguém como Anne, o que levou à troca de mensagens e ao envio de fotos geradas por inteligência artificial, supostamente enviadas pelo ex-marido de Angelina Jolie.

Com o tempo, o golpista solicitou a quantia de US$ 1 milhão para um tratamento renal, alegando dificuldades em acessar suas contas bancárias devido a um processo de divórcio. Segundo o relato da vítima, ela chegou a receber imagens falsas do ator supostamente internado em um hospital.

A farsa foi desmascarada quando Brad Pitt oficializou seu relacionamento com Ines de Ramon, aparecendo publicamente ao lado dela durante o Festival de Cinema de Veneza em 2024, após meses de especulação sobre sua vida amorosa.