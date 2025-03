Bourbon Shopping São Paulo recebe O Mundo Perdido dos Dinossauros

De 27 de março a 27 de abril, os visitantes do Bourbon Shopping São Paulo poderão explorar “O Mundo Perdido dos Dinossauros”, uma arena interativa gratuita que une ciência, diversão e aventura. Em um percurso de 70m² localizado no segundo andar do empreendimento, o público infantil poderá aprender sobre a fascinante era dos dinossauros enquanto se diverte em um cenário cheio de brincadeiras e desafios. O espaço funciona todos os dias das 12 às 20h.

Logo no início do circuito, as crianças são recepcionadas por um dinossauro animatrônico emergindo das rochas. Em seguida, os pequenos exploradores têm o desafio de desenterrar fósseis, coletando e juntando peças para montar a ossada de um grande dinossauro. A aventura continua na ponte flutuante, que cruza um rio de águas revoltas em um caminho secreto que passa pelo interior de um grande fóssil. Os corajosos aventureiros chegam então a um playground escondido na selva, e poderão escorregar em um divertido tobogã. Ao final do trajeto, uma área gamer repleta de jogos interativos encerra a jornada.

A arena interativa é inédita e foi criada especialmente para os shoppings da rede Bourbon. Em sua temporada de estreia, no Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre, o espaço recebeu a visita de mais de 10 mil pessoas.

Serviço

O Mundo Perdido dos Dinossauros

Quando: 27 de março a 27 de abril, das 12h às 20h.

Onde: Bourbon Shopping São Paulo – Praça de Eventos, 2º andar

Entrada gratuita