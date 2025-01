Bourbon Convention Hotel Santos: o destino ideal na nova fase de destaque da cidade

Santos está ganhando destaque no cenário nacional, impulsionado por acontecimentos recentes no esporte e por um interesse renovado em sua história e infraestrutura. A cidade, que há décadas é referência no litoral paulista, vê crescer a movimentação turística e corporativa, reforçando a importância de sua rede hoteleira.



O Bourbon Convention Hotel Santos se posiciona como um dos principais espaços de hospedagem e eventos da região. Localizado no tradicional bairro do Gonzaga, próximo da orla e dos principais pontos de interesse da cidade, o hotel tem sido uma escolha estratégica tanto para quem visita Santos a lazer quanto para compromissos profissionais.



Com uma estrutura completa que inclui apartamentos confortáveis, espaços para eventos e uma localização privilegiada, o Bourbon Convention Hotel Santos se destaca como um polo de recepção para o crescente fluxo de visitantes.



O hotel oferece uma infraestrutura completa para garantir o conforto e a diversão dos hóspedes. Conta com piscina, sauna e jacuzzi, academia bem equipada, além de um lounge exclusivo para descanso. O Bourbon Convention Hotel Santos também é pet-friendly e possui um espaço kids com equipe dedicada para entreter os pequenos, tornando-se a escolha ideal tanto para viagens de negócios quanto para momentos de lazer em família.



Além do futebol, Santos conta com uma série de atrativos que impulsionam sua economia e turismo, como o Porto de Santos, o Museu Pelé, seu extenso calçadão à beira-mar e uma vida cultural vibrante. O Bourbon Convention Hotel Santos acompanha essa evolução, oferecendo excelência em hospedagem e contribuindo para consolidar a cidade como um destino estratégico no litoral paulista.



Reservas e informações:

Telefone: (13) 3208-6400

Reservas: Link