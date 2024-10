Boulos faz caminhada com Lula e diz que farsa de Marçal foi desmascarada

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou na manhã deste sábado (5) que a farsa de Pablo Marçal (PRTB) ao divulgar um prontuário falso sobre uso de drogas foi desmascarada e que a verdade vencerá a mentira.

A fala foi dita antes de caminhada com o presidente Lula (PT) na avenida Paulista, um dia antes do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo.

“[Um dos meus adversários] chegou ao limite de falsificar um documento. Mas a farsa foi desmascarada em poucas horas. O que a gente espera é que a Justiça tome as medidas cabíveis”, disse.

Boulos também afirmou esperar que as informações corretas circulem mais do que as falsas. “Tenho muita confiança de que a verdade vai vencer a mentira”, disse.

Ricardo Stuckert/PR

Lula, em entrevista ao fim do evento, comparou o influenciador com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao citar o uso de mentiras, e afirmou que a Justiça tem que agir rapidamente no caso.

Marçal publicou um laudo falso nesta sexta-feira (4) para mais uma vez tentar associar o candidato do PSOL ao uso de drogas. Uma série de evidências levantadas nas horas seguintes à publicação mostram que o prontuário apresentado foi forjado.

O juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou neste sábado (5) sigilo da notícia-crime apresentada por Boulos com pedido de prisão contra Marçal.

O juiz encaminhou o caso para o núcleo do Juízes de Garantia da cidade de São Paulo, onde o Ministério Público será chamado a se manifestar por meio da abertura de um inquérito sobre o caso. Não há prazo para essa tramitação.

Marçal ainda não se pronunciou acerca das evidências de que o laudo foi forjado. Cerca de uma hora após postar o documento falso, por volta das 23h desta sexta-feira (5), Marçal deu início a uma corrida pela cidade ao lado de integrantes da campanha e apoiadores.

Segundo ele, a maratona iniciada na marginal Tietê irá se estender por 128 quilômetros e terminar em Moema. Até o fim da manhã deste sábado (6), ele havia percorrido 42 km.

Todo o trajeto é transmitido em suas redes sociais ininterruptamente. “Duas noites viradas por esse povo. Vamos ver quem tem mais disposição”, disse.

Após afirmar ter ficado uma semana em jejum, como uma forma de sacrifício para vencer as eleições no primeiro turno, Marçal disse que iria ficar duas noites sem dormir até o fim do primeiro turno, neste domingo (6).

Lula e Boulos

Batizado de Caminhada da Vitória, o ato de Boulos com Lula foi convocado ao longo da semana e reuniu aliados e apoiadores do candidato, que tem como vice Marta Suplicy (PT). A ex-prefeita estava na passeata, assim como a primeira-dama Janja.

O cortejo desceu pela rua Augusta. “Eles [adversários] vêm com a baixaria e a gente vem com o povo”, disse Boulos na dispersão, na altura da praça Roosevelt (região central).

Ricardo Stuckert/PR

A caminhada foi o segundo compromisso presencial de Lula na campanha de Boulos. Antes, ele esteve em dois comícios na cidade em 24 de agosto. A expectativa inicial dos aliados do deputado era que o presidente participasse de mais agendas de rua, mas a previsão acabou atropelada pelos fatos.

Lula votará neste domingo (6) em São Bernardo do Campo (SP).

Na quinta-feira (3) à noite, Lula apareceu em uma transmissão online com Boulos nas redes sociais, na qual afirmou que o deputado do PSOL chega às vésperas do primeiro turno em “posição confortável”.

Horas antes, pesquisa Datafolha mostrou que a corrida tem um tríplice empate na liderança, com Boulos marcando 26% das intenções de voto, seguido de Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Marçal, também com 24%.

As dificuldades de penetração de Boulos no eleitorado de menor renda e no segmento que votou em Lula em 2022 foram atribuídas em parte à baixa presença dele, embora sua imagem tenha sido explorada no horário eleitoral e nas redes sociais. Os dois fizeram gravações em São Paulo e em Brasília.

A expectativa é que o presidente se dedique mais à campanha paulistana caso o representante do PSOL passe para o segundo turno, mas aliados lembram que a agenda presidencial é a prioridade do petista e que nem sempre é possível conciliá-la com outras atividades.

“Estou torcendo por você como se fosse a minha própria candidatura”, disse Lula a Boulos na live de quinta. Responsável pela articulação que levou Marta a ser vice, o presidente repetiu que a dupla combina experiência e juventude e, se eleita, poderá contar com a parceria do governo federal.