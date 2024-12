Boteco São Bento Santo André tem menu especial nos dias 24 e 25 de dezembro

O Boteco São Bento de Santo André apresenta uma proposta para quem deseja celebrar o Natal sem preocupações na cozinha. Nos dias 24 e 25 de dezembro, o espaço funciona em horários especiais, reunindo boa comida e drinks exclusivos para momentos de descontração e sabor.

Localizado na Rua das Bandeiras, nº 16, no bairro Jardim, em Santo André, o local tem capacidade para 280 pessoas em um espaço de 500 m².

No dia 24, o boteco funciona das 12h às 17h, enquanto no dia 25 o funcionamento acontece das 13h às 17h. O cardápio reúne entradas conhecidas como Delícias do Boteco, incluindo os famosos Bolinhos São Bento, preparados com costela bovina, Mini Burgers da Casa e Canapés de Carpaccio entre outros.

Entre as criativas e deliciosas opções de grelhados, a estrela da casa é a Costela do Pecado. Assada por 12 horas na brasa da churrasqueira, a costela bovina é servida com mandioca cozida na manteiga de garrafa, garantindo textura e sabor excepcionais. Outras opções de grelhados incluem picanha, linguiça, frango e a surpreendente Linguiça Flambada na Cachaça, servida com mostarda Dijon.

Para quem aprecia alta gastronomia, o Steak Tartare é uma escolha sofisticada. Preparado com carne crua picada na ponta da faca e temperada com alcaparras, cebola roxa, mostarda, azeite e pimenta, o prato é servido com torradas crocantes e pode ser acompanhado por batatas fritas ou um mix de folhas frescas.

A diversidade do cardápio também contempla bacalhau, peixe branco e massas recheadas, além das especialidades da Forneria São Bento, que utiliza forno a lenha para criar delícias como o Crostini Mussarela al Tartufo e o Crostini Carpaccio, com sabores rústicos e autênticos.

A experiência gastronômica se completa com sobremesas como brigadeiro de colher, dadinho de coco, petit gâteau de chocolate, pudim, sorvetes e frutas frescas.

Para harmonizar, chopp, caipirinhas, sodas artesanais, gin boutique, vodcas, tequilas, cachaças especiais, champagnes, espumantes, whiskies e mais de 25 tipos de coquetéis. O mixologista Laércio Zulu também assina uma carta de drinks com tequila, gin, licor, Bourbon, cachaça, espumante e frutas, proporcionando combinações perfeitas para todos os gostos.

“Queremos oferecer um ambiente descontraído e uma experiência surpreendente, tornando esse momento de união e celebração verdadeiramente especial, para brindar e aproveitar sem preocupações”, destaca Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, que está à frente do Boteco São Bento.