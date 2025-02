Botafogo entra em hiato após eliminação no Carioca

Após ser eliminado do Campeonato Carioca e não ter conseguido a classificação para a Taça Rio, o Botafogo enfrentará um longo período sem jogos, que se estenderá por aproximadamente um mês. A decisão de não priorizar os primeiros torneios de 2025 foi anunciada por John Textor, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, o que levanta questões sobre a estratégia da equipe alvinegra neste início de ano.

Desempenho decepcionante e a ausência de competições

Com uma performance decepcionante no Estadual, onde terminou na nona colocação com apenas 13 pontos em 11 partidas, o Botafogo ficou fora da disputa da Taça Rio, torneio que oferece uma chance de consolação e uma possível vaga na Copa do Brasil de 2026. Diferentemente dos principais rivais cariocas e do Volta Redonda, o Glorioso não conseguiu assegurar sua participação nos campeonatos nacionais através do ranking da CBF, uma vez que as vagas são preenchidas conforme os resultados dos Estaduais.

O que vem pela frente: Libertadores e Copa do Brasil

No cenário atual, as opções para o Botafogo se classificar para competições importantes ficam restritas ao segundo semestre. O clube tem duas possibilidades: garantir uma vaga na Libertadores de 2026 ou alcançar a terceira fase da Copa do Brasil, que geralmente está disponível para clubes que terminam entre a oitava e nona posição na Série A.

Antes de entrar em um novo hiato, o Botafogo ainda enfrentará o Racing na partida de volta da Recopa, marcada para quinta-feira (27) no Estádio Nilton Santos. Na partida de ida, a equipe argentina venceu por 2 a 0, complicando ainda mais a situação dos cariocas. Para levar a taça para casa, o Botafogo precisará vencer por três gols de diferença, evitando assim a necessidade de decidir a partida nas penalidades.

Após o embate contra os argentinos, o próximo compromisso do Botafogo será no dia 30 de março contra o Palmeiras, na estreia do Brasileirão 2025, realizada no Allianz Parque. Este confronto representa uma nova oportunidade para a equipe corrigir os erros cometidos nos primeiros meses do ano.

Atualmente, o clube se encontra à procura de um novo treinador, já que Cláudio Caçapa ocupa interinamente a posição há mais de 50 dias. Durante sua gestão temporária, Caçapa contabilizou duas derrotas e um empate, aumentando a pressão sobre a diretoria na busca por um profissional competente que possa conduzir o time em seus desafios futuros.