Botafogo anuncia a contratação do meia argentino Santiago Rodríguez

O Botafogo anunciou, na noite deste sábado, a contratação do meia uruguaio Santiago Rodríguez, que se torna o reforço mais caro da janela de transferências até o momento. O clube carioca adquiriu o jogador do New York City, dos Estados Unidos, em um negócio que totaliza US$ 15 milhões, equivalentes a R$ 85,6 milhões, além de possíveis R$ 11,4 milhões atrelados ao cumprimento de metas.

Rodríguez, de 25 anos, é considerado uma peça fundamental para o elenco alvinegro, especialmente após a saída de Thiago Almada, que se transferiu para o Lyon, na França, no final do ano passado. A chegada do uruguaio visa suprir a lacuna deixada por Almada, uma vez que ambos os atletas desempenham funções semelhantes no campo, atuando pelo lado esquerdo e frequentemente se deslocando para o meio.

Embora tenha a capacidade de atuar pelas extremidades do ataque, Santiago Rodríguez possui características que o identificam mais como um meia. Em sua última temporada na Major League Soccer (MLS), ele registrou 16 gols e 6 assistências em 40 partidas disputadas.

Desde a última segunda-feira, o jogador se encontra no Rio de Janeiro e passou por exames médicos nos Estados Unidos antes de formalizar sua contratação com o Botafogo.