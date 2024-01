Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa em busca da reabilitação no Campeonato Carioca

Em busca da reabilitação na Taça Guanabara depois de ter conhecido a primeira derrota em 2024, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca.

A derrota por 1 a 0 para o Boavista, na última quarta-feira, fez o Botafogo perder os 100% de aproveitamento e cair para o quarto lugar, com seis pontos. A fraca atuação também rendeu muitas críticas por parte dos torcedores presentes em Saquarema.

“Todos os membros desse time precisam ser melhores este ano. Proprietário, departamento de futebol, treinador, jogadores e torcedores… Estamos em 2024. É hora de fazer uma escolha, entre amor e ódio. Vocês são um companheiro de time que vai nos ajudar a vencer?”, questionou o presidente da SAF, o polêmico John Textor.

Para esta partida, o técnico Tiago Nunes ganhou mais duas opções O goleiro John e o atacante Savarino tiveram as documentações regularizadas e podem estrear com a camisa alvinegra. No gol porém, a maior possibilidade é a manutenção de Gatito Fernández

Diante da atuação ruim contra o Boavista, o treinador pode realizar algumas mudanças. Artilheiro do Botafogo na última temporada, com 29 gols, Tiquinho Soares passou em branco nas duas partidas que disputou até aqui e precisa dar uma resposta para não ver a titularidade ameaçada.

Do outro lado, o adversário vai em busca da primeira vitória para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Com apenas um ponto em três partidas, o Sampaio Corrêa está debutando na Série A do Carioca. Depois do empate inicial por 3 a 3 com o Vasco, perdeu para a Portuguesa por 1 a 0.

“Sabemos das dificuldades e tentaremos manter um equilíbrio em campo”, prometeu o técnico Silvestre dos Anjos. ELe não deve mexer no time, até mesmo por falta de opções.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SAMPAIO CORRÊA

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal (Newton); Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Eduardo e Marlon Freitas; Jeffinho, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Técnico: Tiago Nunes.

SAMPAIO CORRÊA – Leandro Matheus; Yago Rocha, Índio, Eduardo Thuram e Paulo Vitor; Alexandre Souza, Gabriel Agú e Eduardo Rosado; Hugo Cabral, Max e Davi Santos. Técnico: Silvestre dos Anjos.

ÁRBITRO – Lucas Coelho Santos (RJ)

HORÁRIO – 16h (de Brasília)

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).