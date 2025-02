Botafogo define Vasco Matos como novo treinador

O Botafogo está prestes a oficializar a contratação de Vasco Matos como novo treinador, após a saída de Artur Jorge, que assumiu o comando do Al-Rayyan, no Catar. De acordo com informações divulgadas pelo portal GE, John Textor, proprietário do clube carioca, optou pelo técnico português, que atualmente dirige o Santa Clara.

A expectativa é que o anúncio oficial ocorra em breve, uma vez que Textor já se comprometeu a pagar a multa rescisória de cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,9 milhões) ao clube açoriano.

Busca intensa e negociações frustradas

O processo de escolha do novo comandante durou 45 dias e incluiu outras negociações. O americano também havia apresentado propostas para André Jardine, que preferiu permanecer no América-MEX, e teve conversas com nomes renomados como Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mancini.

Matos, de 44 anos, assumiu o Santa Clara em um momento difícil após o rebaixamento da equipe. Um ano depois, ele conseguiu levar o time de volta à primeira divisão portuguesa e conquistou o título da segunda divisão. Nesta temporada, o clube açoriano vem se destacando na Liga de Portugal, ocupando a quinta posição na tabela.

Recopa Sul-Americana no radar

Antes da oficialização de Matos como técnico, o Botafogo ainda terá um desafio pela frente: a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Racing Club, da Argentina. O jogo de ida acontecerá nesta quinta-feira no Estádio El Cilindro, onde o Alvinegro será comandado pelo auxiliar permanente Cláudio Caçapa.