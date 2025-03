Botafogo aposta em Renato Paiva para quebrar ciclo de mudanças constantes no comando

Após um período de mais de 50 dias sem um treinador definido, o Botafogo anunciou a contratação de Renato Paiva, mais um português a assumir a equipe. O novo técnico se junta a uma lista que inclui Luis Castro, Bruno Lage e Artur Jorge, todos eles lusitanos que, por diversas razões, não conseguiram cumprir seus contratos até o fim no clube carioca.

Desafios e expectativa para o novo comando

Com um histórico recente marcado por mudanças frequentes no comando técnico, a pergunta que permeia o ambiente do Glorioso é se Paiva será capaz de trazer uma nova abordagem e garantir uma permanência mais duradoura. Em suas primeiras declarações como comandante alvinegro, o treinador demonstrou otimismo ao afirmar que manter o sucesso é um desafio viável. “O Abel Ferreira já fez, é porque se pode fazer. Impossível não é,” disse Paiva, referindo-se à estabilidade de Abel Ferreira no Palmeiras desde 2020. Ele reconheceu que poucos clubes brasileiros conseguiram conquistar simultaneamente a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, enfatizando a importância de manter-se no topo em um calendário tão exigente como o do futebol nacional.

Passagens recentes de técnicos no Botafogo

A trajetória dos técnicos anteriores revela um padrão preocupante para os torcedores. Luis Castro foi o primeiro a comandar o Botafogo na era SAF (Sociedade Anônima do Futebol), permanecendo na função de março de 2022 até junho de 2023, quando decidiu deixar a equipe no meio do Campeonato Brasileiro, mesmo liderando a competição, para assumir o Al-Nassr da Arábia Saudita. Na sequência, Bruno Lage teve uma passagem breve e conturbada, sendo demitido após uma série de resultados ruins e atualmente ocupando uma posição no Benfica. Artur Jorge, por sua vez, teve sucesso ao conquistar os títulos da Libertadores e do Brasileirão em abril de 2024, mas optou por se transferir para o Al-Rayyan do Qatar em busca de melhores oportunidades financeiras.

Motivação e ambição de Renato Paiva

Em contraste com essas saídas abruptas, Renato Paiva destacou seu orgulho em integrar um clube da magnitude do Botafogo. “Quando surgiu a possibilidade, nem pestanejei e fiz o possível para estar sentado nesta cadeira. A maneira como o clube enxerga o jogo e o projeto do Botafogo é um casamento perfeito,” afirmou ele. Essa declaração reflete não apenas sua motivação pessoal, mas também um desejo claro de estabelecer uma conexão duradoura com a equipe e sua torcida.

À medida que Paiva inicia sua jornada à frente do Botafogo, a expectativa é que ele consiga quebrar o ciclo de inconstância enfrentado pelos técnicos anteriores e conduzir a equipe a novas conquistas dentro e fora de campo.