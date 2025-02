Botafogo anuncia a contratação do meia-atacante Santiago Rodríguez

O Botafogo Futebol e Regatas está prestes a reforçar seu elenco com a chegada do meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, que atualmente defende o New York City, da Major League Soccer (MLS). O atleta de 25 anos é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para formalizar um contrato de quatro anos com o clube, estendendo-se até o final de 2028. A informação foi inicialmente divulgada pela rádio uruguaia “Sport 890”.

Os termos do acordo envolvem uma negociação que gira em torno de 17 milhões de dólares, o que corresponde a aproximadamente R$ 98 milhões. O proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, John Textor, esteve em reunião com os representantes de Santiago na última sexta-feira, onde foram discutidos os detalhes finais do contrato.

A competição pela contratação do jogador não se limitou ao Botafogo; o Estudiantes, da Argentina, também manifestou interesse em contar com seus serviços. No entanto, Rodríguez optou por se juntar ao alvinegro carioca.

Natural de Montevidéu, Santiago começou sua carreira no Nacional-URU e passou pelo Montevideo City Torque, que pertence ao mesmo grupo que administra o New York City. Com uma trajetória promissora, ele atuou como meia pelo lado esquerdo e se destacou na última temporada ao marcar 16 gols e fornecer seis assistências em 40 partidas pelo New York City. Além disso, tem experiência internacional, contabilizando 11 jogos pela seleção uruguaia.

Com a iminente chegada de Santiago Rodríguez, o Botafogo consolidará sua oitava contratação nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia anunciado a contratação do goleiro Léo Linck, dos zagueiros Jair e David Ricardo, além dos atacantes Artur, Nathan Fernandes e Rwan Cruz. O meio-campista Wendel também está na lista de reforços, embora sua chegada esteja programada apenas para junho.