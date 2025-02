Botafogo anuncia a contratação do atacante Elias Manoel

O Botafogo oficializou, nesta quinta-feira (27), a contratação do atacante Elias Manoel, que chega ao clube com um contrato definitivo até dezembro de 2027. Esta marca a nona adição ao elenco alvinegro para a temporada em andamento.

Com apenas 23 anos, Elias já se encontra no Rio de Janeiro há uma semana e está integrado ao grupo de jogadores. Antes de sua transferência, o atleta teve uma passagem de três anos pela Major League Soccer (MLS), atuando pelo New York Red Bulls.

Novo atacante do Glorioso, Elias Manoel assina até o final de 2027! Sucesso com a #GloriosaCamisa! 🫡⭐ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/iIH0fMEcmc — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 27, 2025

Recentemente, Elias foi negociado com o Real Salt Lake, uma prática comum entre os clubes da MLS. No entanto, o jogador não aceitou a mudança e optou por não atuar pela equipe de Utah. Como resultado, ele foi colocado à venda e tornou-se uma opção no mercado.

A contratação do atacante custará aproximadamente US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual), um valor considerado acessível pelo Botafogo, que identificou essa oportunidade como uma excelente adição ao seu plantel. O valor foi informado pelo ge.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Elias Manoel destacou-se nos últimos anos na MLS, onde marcou nove gols e contribuiu com uma assistência durante sua última temporada no New York Red Bulls, conquistando o título do principal torneio americano.