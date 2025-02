Bortoleto termina em 12º nos testes da F1 após queda de energia interromper sessão no Bahrein

A sessão de testes vespertinos da pré-temporada de Fórmula 1, realizada nesta quarta-feira no Circuito de Sakhir, no Bahrein, enfrentou um contratempo significativo. Liderada por Lando Norris, a atividade foi interrompida por uma hora devido a uma queda de energia, resultando na necessidade de extensão do tempo programado.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua estreia na categoria em 2025, viu suas expectativas parcialmente atendidas. Apesar da interrupção, ele conseguiu registrar o 12º melhor tempo do dia, superando até mesmo o renomado Lewis Hamilton, agora pilotando pela Ferrari. A volta mais rápida foi alcançada por Norris, que cravou 1m30s430.

Norris não apenas assumiu a liderança como também desbancou George Russell, da Mercedes, por uma margem de 0s1. Em um dia repleto de novidades, Hamilton ficou em 13º lugar. O piloto que mais deu voltas durante a sessão foi Esteban Ocon, representando a Haas, com impressionantes 88 voltas completadas.

Bortoleto, piloto da Sauber, foi um dos primeiros a deixar os boxes após o início da sessão. No entanto, ele teve um início conturbado, completando apenas oito voltas antes da interrupção e não conseguindo registrar um tempo inicial. Após a retomada das atividades e com o auxílio da prorrogação do teste, ele conseguiu finalizar a atividade com 12ª posição após uma volta cronometrada de 1m32s728.

O incidente com a queda de luz afetou todos os competidores. As equipes tiveram que se adaptar utilizando lanternas e iluminação improvisada até que os geradores portáteis pudessem ser acionados novamente. Com o sol se pondo no horizonte do Bahrein e a visibilidade diminuindo, os carros ficaram impedidos de deixar os boxes até restarem apenas 50 minutos para o término do teste.

Ao retomar os trabalhos, Bortoleto começou em último lugar, mas rapidamente subiu para o 18º após registrar seu primeiro tempo. Com esforço contínuo nos minutos finais, ele alcançou a 17ª posição e garantiu a 12ª colocação ao término da sessão.

Este evento marca o retorno do Brasil ao grid da F1 após um hiato de oito anos sem pilotos brasileiros titulares. Bortoleto terá novas oportunidades de mostrar seu talento ao volante do carro suíço nos dias seguintes de testes, programados para quinta e sexta-feira.

No decorrer da sessão vespertina, Max Verstappen também fez sua presença valer ao se tornar o terceiro piloto a deixar os boxes e conseguir anotar tempos competitivos logo nas primeiras tentativas. Ele terminou entre os três melhores tempos do dia junto com Russell e Charles Leclerc.

Com esse panorama intenso e cheio de expectativas, o público brasileiro aguarda ansiosamente as próximas performances de Gabriel Bortoleto na F1 durante esta pré-temporada.