“Bora Doá” sangue neste Carnaval?

O GSH Banco de Sangue de Santo André anuncia que estará aberto parcialmente durante os dias de Carnaval:

Aberto nos dias 1, 3 e 5 de março, em seu horário normal, das 7h às 12h

Fechado nos dias 2 e 4 de março

Já, a partir do dia 6, a instituição volta a funcionar normalmente, de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.

Em seus canais nas redes sociais, com a campanha “Bora Doá – onde o coração bate no ritmo da folia”, o Banco de Sangue estimula os foliões e a população em geral a doarem sangue neste momento em que os estoques sanguíneos tendem a ficar bem abaixo do nível ideal, em decorrência do feriado prolongado e dos recessos no trabalho, em que muitas pessoas viajam.

Segundo a instituição, a dica é doar sangue antes de viajar. “Para quem fica na cidade, sugerimos que reserve um tempo para doar. O procedimento é rápido, indolor e você ainda terá tempo para aproveitar a folia com a satisfação de ter ajudado a salvar até quatro vidas”, explica Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de São Paulo.

Necessidade urgente de doadores dos tipos O+ e O-

O GSH Banco de Sangue tem destacado nas últimas semanas a necessidade de bolsas de sangue dos tipos sanguíneos O negativo e O positivo, cujos estoques estão abaixo do nível desejado. Além disso, durante festividades e feriados, a demanda nos hospitais aumenta devido a acidentes de trânsito.

O sangue tipo O- é essencial em emergências, pois é doador universal que pode ser utilizado em pacientes de outros tipos sanguíneos, e é fundamental para recém-nascidos até 4 meses, segundo o Ministério da Saúde. O sangue tipo O+ também é muito utilizado devido à sua versatilidade e compatibilidade com diversos pacientes, mantendo uma demanda constante.

É urgente a colaboração de todos para não afetar os pacientes que precisam desses componentes sanguíneos. “Mesmo quem não sabe seu fator Rh pode doar, pois faremos o teste durante a doação”, destaca Janaína.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar a partir de 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.