ARTESP lança campanha de conscientização para o Carnaval

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo preparou uma série de mensagens educativas e de conscientização para serem veiculadas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) das rodovias concedidas durante o Carnaval e a semana que antecede o feriado. As campanhas abordam três temas essenciais: doação de sangue, combate à violência contra a mulher e segurança nas rodovias e fazem parte de ação conjunta com a Fundação Pró-Sangue, DETRAN-SP e Secretaria de Políticas para a Mulher.

As mensagens serão exibidas de forma intercalada, garantindo equilíbrio entre os temas e maior visibilidade para cada um deles. A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade social da ARTESP e das concessionárias, que buscam contribuir para a segurança e o bem-estar dos usuários das rodovias paulistas.

Doação de Sangue: Solidariedade antes da folia

A Pró-Sangue iniciou uma campanha especial para o Carnaval, convidando as pessoas a doarem sangue antes de cair na folia ou pegar a estrada. Nessa época, muitos doadores se afastam dos hemocentros, impactando diretamente a coleta de sangue. No entanto, a doação não pode parar, pois a Pró-Sangue é responsável por abastecer mais de 80 instituições de saúde na região metropolitana de São Paulo. Os estoques de O+, O-, A- e B- estão em estado crítico, enquanto B+ está em alerta. Aproveite a ampliação de atendimento aos sábados e agende sua doação pelo site www.prosangue.sp.gov.br. A mensagem exibida será:

“Antes da Folia,

Doe Sangue

(@prosangue)”

Combate à Violência Contra a Mulher: Não se cale, denuncie

A Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher, lançou o protocolo “Não se cale”, uma iniciativa que capacita estabelecimentos como bares, baladas e restaurantes a prestarem auxílio adequado às vítimas de assédio, abuso e violência. Além disso, a Polícia Militar terá 14 tendas exclusivas para acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de importunação sexual durante os dias de festa. Esses espaços, instalados nos circuitos dos megablocos na capital paulista, contarão com policiais mulheres treinadas para oferecer suporte e orientação. O serviço Cabine Lilás, disponível 24 horas por meio do 190, também estará à disposição para atendimento e acolhimento de mulheres. A mensagem exibida será:

“Violência contra a mulher?

Não se cale, denuncie 190!”

Segurança nas Rodovias: Brilhe nas festas, não nas estatísticas

O Detran-SP reforça a importância da segurança no trânsito durante o Carnaval com a campanha “Brilhe nas festas, não nas estatísticas”, que alerta sobre os riscos de dirigir após consumir álcool. A iniciativa visa conscientizar os motoristas sobre a necessidade de dirigir com responsabilidade, respeitar as leis de trânsito e evitar comportamentos que coloquem vidas em risco. O objetivo é garantir que a alegria do Carnaval não se transforme em tragédia, lembrando que nenhuma morte no trânsito é aceitável. A mensagem exibida será:

“Brilhe nas festas,

não nas estatísticas”

Cronograma de veiculação

As mensagens serão exibidas nos mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas no Estado de São Paulo, alcançando milhões de motoristas e passageiros.

Na Semana Pré-Carnaval (24/02 a 29/02), o foco está na doação de sangue e na segurança nas rodovias, incentivando as pessoas a doarem sangue antes de cair na folia e a dirigirem com responsabilidade. Durante o Feriado de Carnaval (01/03 a 05/03), o foco se mantém na doação de sangue, mas com um reforço na proteção para mulheres, já que é um período em que os casos de violência podem aumentar.

Na Semana Pós-Carnaval (06/03 e 07/03), o objetivo é reforçar a proteção para mulheres e promover um equilíbrio entre os temas, encerrando a campanha com uma mensagem de solidariedade. Essa estrutura garante que cada tema receba a devida atenção ao longo do período, engajando os usuários das rodovias em ações que promovem o bem-estar coletivo.