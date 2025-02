Boné vira símbolo político após troca de provocações entre deputados

Recentemente, a discussão sobre a utilização de bonés como símbolo político ganhou destaque nas redes sociais, especialmente após declaração do deputado Hugo Motta, que afirmou que o acessório deve ser utilizado para proteger do sol e não como uma solução para os problemas do Brasil. Em sua postagem no X (anteriormente conhecido como Twitter), Motta enfatizou a importância de se ter uma mente aberta para contribuir positivamente com o futuro do país.

Pra mim, boné serve pra proteger a cabeça do sol, e não pra resolver os problemas do país. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) February 4, 2025

Resposta da oposição e o lançamento da campanha com bonés

Na segunda-feira, dia 3, a oposição decidiu adotar o boné como uma forma de resposta à base governista. O novo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, originou uma campanha que incluiu a confecção de 30 bonés nas cores verde e amarelo, estampados com a frase provocativa: “Comida barata novamente. Bolsonaro 2026“. Além disso, paródias satirizando produtos populares foram criadas, incluindo uma referência a uma famosa marca de café rebatizada como “Nemcafé” e uma embalagem de carne com a imagem do ex-presidente Bolsonaro, acompanhada da descrição “Picanha Black“.

A iniciativa surgiu no domingo anterior, dia 2, e foi articulada por Sóstenes como uma resposta direta às declarações de Motta. O líder do PL compartilhou imagens nas redes sociais mostrando a distribuição dos bonés em seu gabinete, reforçando o caráter da ação.

Críticas aos preços altos e provocação ao atual governo

Em suas palavras, Cavalcante expressou: “Um recado para o Brasil todo aqui. Comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Ninguém aguenta mais pagar café caro. Nem picanha nem café“. Essa retórica reflete um descontentamento popular em relação ao aumento dos preços de alimentos e bebidas essenciais.

No decorrer da sessão legislativa, apoiadores de Bolsonaro também aproveitaram a oportunidade para direcionar críticas ao atual presidente Lula. Eles entoaram cânticos como “Lula, cadê você? O povo brasileiro precisa comer“, provocação que não passou despercebida pelo novo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP). Em um apelo pela civilidade durante um dia significativo para a democracia brasileira, Alcolumbre solicitou respeito entre os parlamentares: “Por gentileza peço a cordialidade de todos os deputados e deputadas neste dia muito importante da democracia brasileira e na história do Parlamento brasileiro“.