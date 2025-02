Bombeiros combatem incêndio em fábrica de óleos lubrificantes no RJ há mais de 24 horas

Neste domingo (9), o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro continua a luta contra um incêndio significativo que atinge uma fábrica de óleos lubrificantes localizada na Ilha do Governador. O incêndio teve início na tarde do sábado (8) e já dura mais de 24 horas.

Para enfrentar a situação, 116 bombeiros de 20 diferentes quartéis foram mobilizados. O esforço das equipes se estendeu pela madrugada e, até as 13h deste domingo, os profissionais ainda realizavam ações de rescaldo no local afetado.

Felizmente, apesar da magnitude das chamas, não há relatos de feridos. A Polícia Civil já iniciou investigações para determinar as causas do incidente.

A área em questão, situada em um bairro residencial, foi isolada como medida de segurança; no entanto, a Defesa Civil informou que não foi necessário evacuar os moradores da região.

A fábrica, que pertence à empresa Moove e está situada na rua Campo da Ribeira, estava inativa no momento do incêndio. A empresa garantiu que todos os protocolos de segurança estavam sendo seguidos.

De acordo com informações fornecidas pela Moove, o incêndio ocorreu na área de produção e não afetou os tanques de armazenamento de combustível que estão interligados à Refinaria Duque de Caxias (Reduc) por meio de tubulações que atravessam a Baía de Guanabara.

O governo estadual, em colaboração com a Capitania dos Portos, implementou um plano específico para controlar e mitigar danos ambientais resultantes do incêndio. Além disso, serão investigadas as causas do incidente e as respostas da empresa envolvida, com possíveis sanções a serem aplicadas.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) compareceram ao local para avaliar eventuais danos ambientais causados pelas chamas.

Como precaução adicional, o Inea mobilizou duas lanchas e quatro embarcações destinadas a emergências. Essas embarcações estão equipadas com barreiras para contenção e absorção de líquidos e 2.000 litros de líquido gerador de espuma (LGE), projetado para auxiliar no combate ao fogo. Quatro outras embarcações equipadas com bombas d’água também foram enviadas para ajudar na contenção dos danos ambientais.

Por volta das 21h do sábado, o governo estadual anunciou a criação de um gabinete gestor para coordenar as ações relacionadas ao incidente. Essa estrutura é liderada pela Defesa Civil estadual e conta com a participação de órgãos estaduais e municipais.

“Estamos empregando diversas técnicas para combater as chamas, incluindo líquidos geradores de espuma, especialmente desenvolvidos para incêndios envolvendo líquidos inflamáveis. Parte da estrutura da fábrica cedeu, o que nos permitiu realizar operações com escadas e plataformas mecânicas“, afirmou Tarciso Salles, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

Salles acrescentou que drones estão sendo utilizados para realizar um mapeamento térmico da área afetada, complementando os esforços com o apoio de 30 viaturas mobilizadas para a operação.