Incêndio atinge fábrica de óleo no Rio de Janeiro

Um incêndio significativo ocorreu em uma fábrica de óleo localizada na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, gerando uma densa coluna de fumaça que pode ser vista a partir de diversas regiões da cidade. As autoridades locais, incluindo o Corpo de Bombeiros, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e agentes da prefeitura, estão presentes no local para lidar com a situação. Até o momento, não há relatos de feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas às 12h30. Às 16h, o número total de unidades envolvidas na operação aumentou para 15, com a mobilização de pelo menos 67 agentes militares que trabalham intensamente para extinguir as chamas. A corporação também conta com apoio de um grupamento técnico especializado em suprimento de água.

O INEA confirmou sua participação na ocorrência, enviando técnicos para monitorar as ações de combate ao incêndio. O objetivo é avaliar os potenciais danos ambientais causados pelo sinistro na fábrica de lubrificantes.

Além disso, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio interditou a Rua Campo da Ribeira, nas proximidades da Rua Lourenço da Veiga, onde o incêndio está em andamento. Agentes da Guarda Municipal foram destacados para garantir a segurança e a fluidez no trânsito na área afetada.

A unidade industrial pertence ao grupo Cosan e é especializada na produção, comercialização e distribuição de óleos lubrificantes e especialidades.