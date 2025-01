Bom Prato São Bernardo comemora 6 anos com almoço especial de aniversário

Em celebração a um dos principais programas de proteção social da cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, promoveu nesta sexta-feira (17/1), em parceria, um almoço com cardápio especial de comemoração aos 6 anos de funcionamento do Restaurante Bom Prato Centro. Essa foi a primeira unidade inaugurada no município, localizada na Rua Nicolau Filizola. O prefeito Marcelo Lima participou de almoço, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social Solidariedade, Zana Lima, e da vice Jéssica Cormick.



O cardápio especial de aniversário contou com arroz branco, feijão carioca, sobrecoxa assada com mostarda e mel, farofa, salada verde e pão de mel de sobremesa. Em números, a unidade Bom Prato do Centro de São Bernardo serviu, no período, 3,5 milhões de refeições a baixo custo para população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. O equipamento funciona em convênio entre Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o governo do Estado de São Paulo.



“O acesso a refeições saudáveis para população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social é um passo importante para garantir a segurança alimentar de todos. Hoje, o Bom Prato São Bernardo completa 6 anos. Essa unidade foi a primeira a oferecer café da manhã, almoço e janta na nossa cidade. E, logo mais, São Bernardo vai ganhar mais uma unidade do Bom Prato, no Parque São Bernardo, já em construção”, declarou.



Aos 98 anos de idade, a dona Maria José da Silva almoça todos os dias da semana na unidade Centro. “Eu moro sozinha, por isso venho almoçar aqui. Eu adoro o Bom Prato! Além de ter uma comidinha boa, encontro minhas amigas”, ressaltou a idosa. Alguns profissionais trabalham de forma voluntária nas três unidades do Bom Prato São Bernardo. A dona Sônia Regina de Souza, de 71 anos, é uma das voluntárias que ajudam a servir as refeições à população. “Trabalho aqui desde que inaugurou e eu te digo que é gratificante ser voluntária. Não tenho retorno financeiro, mas me sinto muito bem trabalhando. Ganho de uma outra maneira”, afirmou Sônia.



A agenda de almoço no Bom Prato foi acompanhada também pelo secretário de Assistência Social de São Bernardo, Henrique Kabeça, a secretária adjunta da pasta, Ana Paula Marçal, e o presidente do Instituto Ficar de Bem, Evenson Dotto.



BOM PRATO SÃO BERNARDO – O café da manhã do Bom Prato custa R$ 0,50, enquanto o almoço e o jantar R$ 1,00 cada. A unidade I, no Centro, funciona todos os dias e serve as três refeições: são 300 cafés da manhã, 1.500 almoços e 500 jantas por dia. Já o Bom Prato II, situado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4.381, no bairro Assunção, funciona de segunda a sexta-feira e oferece 300 cafés da manhã e 1.100 almoços por dia. O Bom Prato Móvel, que fica na Rua dos Vianas, Parque São Bernardo, serve 1.100 almoços por dia e também abre para população de segunda a sexta-feira.





