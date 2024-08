Bom Dia, Ministro: Wellington Dias destaca avanços no combate à fome e concessão de benefícios sociais

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, é o convidado do Bom Dia, Ministro desta quarta-feira, 07 de agosto, a partir das 8h. O programa é transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com a participação de rádios de todo o país.

Durante a conversa de uma hora, um dos principais tópicos será a edição 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial (SOFI 2024), divulgada no fim de julho, que mostra que a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023. Em números absolutos, 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país no ano passado. Percentualmente, queda foi de 8% para 1,2% da população.

O relatório é produzido conjuntamente por agências da ONU — como FAO, FIDA, UNICEF, PMA e OMS — que atualizam anualmente o “Mapa da Fome”, como o documento é mais conhecido no país. O lançamento do documento ocorreu no mesmo dia da Reunião Ministerial da Força-Tarefa do G20 para criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Dias vai comentar os números do relatório e detalhar os esforços federais para garantir a segurança alimentar para todos.

BPC ATUALIZADO — Medidas para garantir que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) chegue a quem mais precisa também serão abordadas, com foco em duas portarias que atualizam regras para a concessão do BPC. Com as novas medidas, os beneficiários terão prazos de 45 a 90 dias, a depender de onde residam, para atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) em Centros de Referência e Assistência Social (Cras). A primeira norma determina que “os requerimentos do BPC que passarem por alteração cadastral com indícios de inconsistência durante o processo de análise deverão ser submetidos à averiguação para verificação das informações prestadas”, devido à constatação de que ainda existe um grande número de beneficiários que não estão no CadÚnico ou que estão com cadastro desatualizado há mais de quatro anos.

ACREDITA PRIMEIRO PASSO — Outro tópico previsto é o Acredita no Primeiro Passo, programa que — em parceria com estados, Distrito Federal, prefeituras, organizações públicas, setores empregadores e sociedade civil — tem como objetivo promover a autonomia socioeconômica pelo aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras das pessoas incluídas no Cadastro Único (CadÚnico). O Acredita Primeiro Passo atua em conjunto com o Bolsa Família para dar segurança financeira e empoderamento econômico aos beneficiários.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo pela EBC. Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.