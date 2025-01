Bolsonaro Expressa Temor de Prisão e Critica Cenário Político em Entrevista

Na última quarta-feira (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou suas preocupações em relação a possíveis prisões decorrentes de investigações que o envolvem. As apurações se referem a questões relacionadas a um alegado golpe de Estado, irregularidades em seu cartão de vacinação e as joias recebidas da Arábia Saudita.

Bolsonaro declarou que vive com a sensação constante de que a Polícia Federal pode realizar uma operação em sua residência, sugerindo que a corporação, segundo suas palavras, “tem lado” e atua de maneira “persecutória”. “Acordo todos os dias com a ideia da PF na porta. A razão pela qual posso ser acusado? Não importa”, enfatizou.

As afirmações foram feitas durante uma entrevista ao canal AuriVerde Brasil, onde o ex-mandatário teve liberdade para se expressar, sem enfrentar questionamentos incisivos sobre os temas controversos abordados. Esta foi a segunda aparição de Bolsonaro no canal apenas nesta semana.

Atualmente inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido a ataques e desinformações sobre o sistema eleitoral brasileiro, o ex-presidente está sendo investigado em três inquéritos distintos. Os casos em questão envolvem as joias recebidas, a falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19 e a tentativa de um golpe de Estado.

Em sua defesa, Bolsonaro questionou: “Por que me prender? O assunto das joias está claro. O Tribunal de Contas da União (TCU) já declarou que o relógio do Lula é dele e que o Congresso deve criar uma legislação sobre presentes recebidos. Eu devolvi todos os itens que recebi”.

O ex-presidente também lamentou não ter conseguido comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, já que seu pedido para recuperar o passaporte foi negado recentemente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele reafirmou sua intenção de permanecer no Brasil, afirmando: “Nunca pensei em deixar o país permanentemente. Se quisesse, já teria feito isso. Meu desejo é lutar aqui pelo meu país”.

Além disso, Bolsonaro comentou sobre as eleições de 2026 e fez críticas à possibilidade de uma “terceira via” ou candidatos considerados da “direita limpa”, apontando que muitos dos postulantes atuais carecem da experiência necessária para enfrentar os desafios do sistema político atual. “Não adianta criar uma terceira via ou ficar fazendo gestos ineficazes. Existem pessoas mais inteligentes do que eu por aí, mas algumas com pouca idade se colocam como candidatas sem entender a complexidade do processo político”, disse ele.

O ex-presidente também elogiou a decisão de Trump em retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e criticou as ações da entidade durante a pandemia da Covid-19. Durante a entrevista, leu um relatório elaborado por uma comissão do Congresso americano, reiterando suas opiniões negativas sobre vacinas e o uso de máscaras protetoras.